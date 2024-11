¿Se queda AES? Recomendación de posponer su salida magnifica el fracaso gubernamental en la transición a renovables

“Deben ya ir considerando como un asunto prioritario que, si no hay nada que vaya a sustituir generación base, que no son placas solares ni baterías. Es una generación base, 24 horas, siete días a la semana, llueve, truene o ventee, eso está ahí generando. Para reemplazar esa generación base, tiene que ser de la misma categoría, de la misma calidad, y me gustaría que del mismo costo o menor. Si eso no está en el ‘pipeline’, y ahora mismo no lo hay, porque construir una planta nueva no estará en dos años, se tiene que ir evaluando la posibilidad de posponer que esa planta cierre operaciones, porque va a ocasionar un problema de confiabilidad”, expresó Colón en un intercambio con el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.