Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

----

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, reaccionó “sorprendido” este miércoles a la denuncia de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), luego que la agencia emitiera sus convocatorias a docentes en horas nocturnas y fuera del horario laboral para el regreso a clases al siguiente día, luego del paso del huracán Fiona. Ramos Parés también defendió que el proceso de regreso a clases no ha sido atropellado, como denunció ayer el gremio.

“La realidad es que hemos estado en comunicación todos los días con el gremio, no habían levantado nada de esta situación y mucho menos la posible radicación de una querella por estas comunicaciones. Si tengo que dejar claro que el argumento para radicar estas querellas dista mucho o se aleja un poco de la realidad. Ellos están viendo unas comunicaciones fuera de horario laborable para la convocatoria a trabajar. La realidad es que el gobernador (Pedro Pierluisi) convocó a todos los servidores públicos la pasada semana a reportarse desde el día miércoles”, dijo el secretario en declaraciones a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La denuncia ante la CASP precisa que Educación emitió varias comunicaciones oficiales los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, fuera de horario laboral y en horas de la noche, convocando a docentes al día siguiente.

“Lo que hemos estado haciendo es un ejercicio de asegurarnos de que si el empleado iba a salir (de su casa a la escuela), tenga las condiciones para permanecer en esa oficina y que no fuese un viaje fútil. Eso sin duda toma un poco de tiempo porque más allá de lo que es la información que nos llega por parte de las escuelas, igualmente se estuvieron haciendo llamadas para corroborar información y asegurarnos que esas convocatorias se estaban haciendo de la forma correcta y con el mayor grado de empatía”, continuó Ramos Parés.

La Asociación de Maestros y su Local Sindical también denunciaron ayer que entre las 405 escuelas que la agencia ha certificado como aptas para el reinicio de clases, hay planteles que todavía enfrentan problemas con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable.

Según la Asociación y su Local Sindical, unos 231 planteles presentaban problemas debido a falta de energía eléctrica, inundaciones, o árboles caídos, entre otros aspectos. De igual modo, plantearon que 109 escuelas no contaban con una cisterna y si tenían, no estaba funcionando, al tiempo que 160 escuelas no contaban con un generador de electricidad o si lo tenían, no funcionaba en caso de interrupción del servicio.

“Esa alegación sí ellos la habían traído en comunicaciones con este servidor, se les pidió la información de las escuelas, las escuelas con las que ellos tuvieron reparos y nos dejaron saber. Mayormente era las situaciones con el flujo de la luz. Sabemos que hoy puede estar (activo el servicio de energía eléctrica), a lo mejor mañana se va o hay cambios en voltaje”, respondió Ramos Parés ante preguntas de este medio, reconociendo que hay escuelas que han regresado a clases y que continúan atravesando problemas de energía eléctrica. Algunos de estos planteles, dijo el secretario, continúan operando con generadores de electricidad, su cuentan con ese equipo.

PUBLICIDAD

“La directriz es que se debe tener agua y luz de la toma regular de cada uno de estos servicios (para que la escuela regrese a clases). Pero sabemos igualmente que puede ser intermitente y que a lo mejor tenía luz a las 5:00 de la tarde de ayer y hoy a las 08:00 de la mañana a lo mejor la planta es la que está funcionando. Eso no impide que la escuela pueda comenzar a operar”, apuntó el secretario.

La Asociación y su Local Sindical también señaló que hay directores regionales y escolares convocando a maestros en escuelas no incluidas todavía en las listas de Educación para su reapertura, y que no estaban tomando en consideración a los docentes que enfrentan situaciones personales relacionadas al impacto de Fiona.

Ramos Parés respondió que ha dado instrucciones a los directores regionales y escolares de ser flexibles y empáticos con los maestros que atraviesan dificultades relacionadas al paso del huracán.

“Tan reciente como el lunes se publicó un memorando dejando saber cómo se van a tratar todas estas condiciones extraordinarias, de manejo de horario o de situaciones excepcionales, con maestros que a lo mejor están viviendo o tratando de levantar sus hogares porque perdieron el mismo o parte del mismo. Tampoco queremos enajenarnos de lo que están pasando las comunidades en general y mucho más cuando es el personal nuestro y los estudiantes o las familias a las que servimos”, manifestó el titular.

Según Educación, un 93% de los maestros en las escuelas que han regresado a clases han acudido a los planteles. “Reconocemos que vamos a ver el inconveniente todavía de luz, de agua en algunos sectores y reconocemos más, reconocemos que el personal igual está viviendo lo que el resto del país está viviendo”, sostuvo.