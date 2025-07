“No está la información clara”

“Creo que falta mucha discusión y está afectando, inclusive, la toma de decisiones, especialmente, a estos desarrolladores que van a hacer negocios; no está la información clara. Lo responsable sería mirar todos esos parámetros y después uno hablar en forma concreta (y decir) ‘esto es lo que va a pasar’. Eso no está pasando, y no lo he visto en el NEPR, la propia AEE ni la JSF; nadie está haciendo ese análisis, porque si no, es un cheque en blanco”, abundó, por su parte, Alicea.