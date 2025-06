Para el zar de Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón , la “exclusividad” que tiene New Fortress Energy (NFE) a largo plazo sobre el manejo del terminal de gas natural en la bahía de San Juan limita las opciones del gobierno para el suplido del combustible, pese a los reportes especializados que apuntan a que las condiciones financieras del conglomerado lo acercan cada día más a una declaración de bancarrota.

“Tenemos que trabajar con realidades, y la realidad que tiene esta administración es que administraciones previas le otorgaron un contrato de exclusividad en el terminal del norte , localizado al lado de la central San Juan. Es una realidad que esta administración tiene que manejar. Por lo tanto, (el criterio) es más allá de simplemente si New Fortress tiene o no la capacidad, (sino) que los contratos vigentes limitan en gran medida las posibilidades o alternativas que tenemos”, esbozó Colón.

Ante un pedido de comentarios de El Nuevo Día , NFE –que también es la matriz de Genera PR , administrador de la flota de generación de Puerto Rico– indicó el miércoles que no emitiría comentarios.

“No me gusta usar la palabra ‘imposible’, pero es poco probable. (…) Con el escenario que hay ahora, estamos atendiendo las necesidades de combustible con lo que tenemos, y lo que tenemos es que, en el área de San Juan, por los contratos prevalecientes que no son de esta administración, tenemos unas limitaciones de quién puede o no suplir combustible de manera confiable a esas unidades”, indicó Colón en un aparte con medios, durante un evento en el Centro de Convenciones el martes.