El acuerdo mediante el que New Fortress Energy (NFE) suple el gas natural para 14 megageneradores instalados en las centrales de San Juan y Palo Seco deberá extenderse más allá de su fecha de expiración del 23 de junio, indicó el miércoles el zar de Energía , Josué Colón , al señalar que la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para reemplazar el pacto con un contrato de suministro a largo plazo tomará más tiempo del previsto.

Colón, no obstante, se expresó confiado en que el vencimiento del contrato vigente no afectará el funcionamiento de las unidades de generación, toda vez que el acuerdo incluye una cláusula de extensión en caso de que la licitación en curso no se hubiera completado.