Puntualizó que, al amparo de su cargo –el primer puesto electivo del país–, no puede promulgar que la gente tome la justicia en sus manos, pero reconoció que “la otra cara de la moneda” es que, “quizás”, si González Varela no hubiese actuado, su hija sería hoy otra víctima de feminicidio.

“Esto es una situación bien difícil porque, como gobernadora, tengo que decir que nosotros no podemos permitir, ni podemos fomentar, que la gente busque hacer justicia en sus manos. No podemos, a base de un arrebato de cólera o de rabia o el desquite o de reprimenda, ir a decir: ‘pues, yo no voy a esperar que el gobierno ni que la justicia actúe, yo voy a tomar la acción en mis manos’. Eso yo no lo puedo permitir y nadie lo debe validar”, indicó.