A pesar de que Puerto Rico mantiene una tasa de positividad de COVID-19 que ha rondado el 30% por casi tres meses, el secretario de Salud, Carlos Mellado, se expresó de acuerdo con la filosofía de “flexibilizar” las restricciones impuestas, a tono con la decisión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que esta semana eliminó la recomendación de cuarenta que permanecía vigente para personas que entraran en contacto con pacientes contagiados y las guías de distanciamiento físico.

“Yo entiendo que sí hay que comenzar a flexibilizar, tenemos que comenzar a empoderar al paciente con su salud. El paciente tiene que ser responsable, use la mascarilla si usted entiende que tiene algún familiar cercano que puede estar expuesto; si sale positivo, vaya a la farmacia y busque el tratamiento; si es mayor de 50 años, póngase monoclonales. O sea, tenemos una gama de alternativas que nos permiten a nosotros seguir viviendo”, sostuvo el secretario.

Mellado, sin embargo, señaló que próximamente el Departamento de Salud se expresará formalmente sobre el anuncio que emitió ayer el CDC.

El CDC, en síntesis, dejó atrás la recomendación de que personas sin vacunas al día que tuvieran contacto con alguien que arrojara positivo al COVID-19 permanecieran unos cinco días en cuarentena. En su lugar, las nuevas guías proponen que, al igual que ocurre con quienes están completamente vacunados, mantengan libertad de movimiento y observen el uso de mascarillas por 10 días y se realicen una prueba al quinto día.

Asimismo, señalaron que el distanciamiento físico de seis pies, más que un mandato, debe respetarse en función de los niveles de transmisión en cada comunidad.

En Puerto Rico, el Departamento de Salud ya había eliminado los mandatos de distanciamiento en lugares públicos, mientras que mantiene un requisito de cuarenta de 14 días para contactos de pacientes de COVID-19 que no tengan sus vacunas al día.

Mellado explicó que hoy sostendría reuniones con la principal oficial epidemiológica, Melissa Marzán, para posteriormente definir el curso a seguir en respuesta a las guías del CDC.

“Estaremos expresándonos próximamente, analizando cuál es la situación de Puerto Rico, cómo están los números, cómo están los pacientes vacunados, cómo está el por ciento de positividad, que es algo que ya se ve alto, pero si lo comparas con hospitalización versus mortalidad (no se reflejan tantas muertes)”, dijo Mellado.

“Lamentablemente, quien está muriendo son los mayores de 65 años (con) enfermedades crónicas que no tienen todas sus vacunas, no fueron a buscar tratamiento monoclonal o tratamiento antivirales. Y todo eso está en todas las farmacias y es totalmente gratis. Seguimos enfatizando la vacunación y, si tienen COVID, tratamiento temprano”, añadió Mellado, quien acudió hoy a un conversatorio en el Senado sobre las alternativas para retener a médicos en el país.

Colegio enfatiza mascarillas

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz Vélez, expresó que las vacunaciones y el continuo uso de mascarillas son la clave para poder controlar la transmisión del virus, que hasta ayer reflejaba una positividad del 33%.

“Estoy de acuerdo que (el COVID) viene para quedarse, pero tenemos todavía una positividad muy grande, se nos está muriendo la gente. Yo creo que podemos ser más estrictos todavía, precisamente, usando la mascarilla, esa es la protección número uno, y que se vacune la gente. Aquí, hay un montón de gente que no se ha vacunado completamente”, dijo el galeno, quien coincidió con el secretario de Salud en el Senado.

Al presente, el Departamento de Salud solamente exige el uso de mascarillas en los planteles escolares.

“Si es una necesidad se hace en Puerto Rico, o sea, en Puerto Rico se ve bastante el uso, pero si hay que hacerlo, que se haga, porque ya la gente está acostumbrada. Obviamente yo no quisiera, pero la positividad no ha bajado. De cada 100 personas, 30 están positivas. Esto no está controlado”, sostuvo Díaz Vélez.