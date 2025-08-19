Opinión
19 de agosto de 2025
83°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siempre Vivas: un modelo feminista que transforma vidas en el oeste

El programa del RUM ha ofrecido apoyo integral a miles de sobrevivientes de violencia de género y se propone como referente para el país

19 de agosto de 2025 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zulnette García Ramos, de la Fundación de Mujeres; Virgen Ramos Rodríguez, psicóloga e investigadora; y Suzette Álvarez Soto, trabajadora social y voluntaria de Siempre Vivas RUM. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticias

Al tiempo que la violencia de género en el país está en un momento crítico y las organizaciones de servicios experimentan recortes históricos, el programa Siempre Vivas documentó la efectividad de sus iniciativas en la atención y prevención de este mal, desde una perspectiva comunitaria y feminista, en los municipios del oeste.

“Este programa constituye un modelo integral de servicios de apoyo a las sobrevivientes de violencia de género. (...) No solamente tiene los clásicos servicios individuales, sino también servicios y grupos de apoyo que se insertan en las comunidades”, expresó la doctora Virgen Ramos Rodríguez, quien fue la investigadora que realizó el estudio de sistematización de servicios.

Desde su fundación, en 1997, Siempre Vivas ha expandido su impacto fuera de su sede en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ofreciendo servicios de apoyo comunitario también en Aguadilla, San Germán, Maricao, Las Marías, Moca y Añasco.

El servicio de grupos de apoyo, directamente en las comunidades, es el eje central de Siempre Vivas, pero también integran ofrecimientos de trabajo social y psicología clínica. Igualmente, proveen representación legal e intersesoría a las sobrevivientes de violencia de género.

Ramos Rodríguez destacó que el impacto de Siempre Vivas RUM también se identificó en los profesionales que capacitó en diversas áreas. Por ejemplo, en los psicólogos y trabajadores sociales que hicieron sus internados graduados en el proyecto, al igual que en el estudiantado voluntario que se forma en otras áreas profesionales, como la agricultura y la música.

“El programa ofrece un espacio para formar trabajadores sociales, psicólogos, consejeros, intercesores legales. Pero, además de eso, permite que distintos estudiantes de diferentes departamentos o relaciones académicas también desarrollen una perspectiva de género que puedan transferir a sus futuros escenarios laborales”, acentuó.

Durante el tiempo analizado en el estudio, de 2005 a 2020, la organización sirvió a 1,448 mujeres sobrevivientes de violencia de género y capacitó a decenas de estudiantes y voluntarios.

Con los resultados del estudio, esperan que sirva de inspiración para que esta metodología de trabajo probada se replique en distintos recintos, tanto de la universidad pública como las instituciones de educación superior privadas.

“La Universidad tiene un deber ministerial y un compromiso con el país de atender el tema de la violencia de género y garantizar la vida digna de todos en su comunidad interna y de las comunidades que les rodean”, expuso, por su parte, Zulnette García Ramos, de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico, que apoyó en la sistematización.

El análisis de sistematización –que se realizó con una muestra de 25 entrevistas con participantes de Siempre Vivas, dentro y fuera del RUM– se presentó este martes en el campus mayagüezano, donde se reunieron sobrevivientes, activistas, estudiantes y organizaciones, que coincidieron en que las prácticas feministas salvan vidas, al igual que crear espacios de cuidado y acompañamiento comunitario.

La directora de Siempre Vivas RUM, Luisa Seijo Maldonado, destacó que las personas víctimas y sobrevivientes de violencia de género pueden comunicarse para acceder a servicios del programa al (787) 390-3371 o al (787) 832-4040.

“Estamos disponibles siempre para atender a las sobrevivientes 24/7, porque la vida de las mujeres es lo más importante para mantener un país en donde nos tienen excluidas”, consideró la académica.

Violencia de géneroRecinto Universitario de MayagüezUPRviolencia machistafeminismo
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
