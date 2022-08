Agentes de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) participaron de un simulacro de tirador activo el martes en la escuela Antilles, ubicada dentro del fuerte Buchanan del Ejército de los Estados Unidos, ejercicio que permitió evaluar los tiempos de respuesta y protocolos establecidos para preservar la vida de posible víctimas.

Héctor Herrera, miembro del Ejército estadounidense y Oficial de Antiterrorismo adscrito al Directorado de Planes, Adiestramientos Movilización y Seguridad del fuerte Buchanan, fue la persona que diseñó el simulacro en el que dos personas irrumpieron en la escuela que sirve a unos 2,000 estudiantes.

“Teniendo en consideración la cantidad de eventos de tirador activo que hay en Estados Unidos, coordinamos con la Oficina de San Juan el FBI para llevar a cabo un ejercicio en la escuela superior del fuerte. Tuvimos un escenario de dos tiradores activos; una vez llegan y abren fuego contra ciertos estudiantes, se activó el protocolo y llega la Policía del fuerte Buchanan, quienes neutralizan a uno de los tiradores. El segundo escapó y se internó en uno de los salones, por lo que la situación en una de rehenes. Al ocurrir esto, se contacta al FBI, quienes llegaron con todo el personal especializado para responder a la situación”, explicó Herrera a los medios de comunicación.

Herrera añadió que el primer agente del FBI llegó a la escena en unos 15 a 20 minutos, y en unos 35 minutos habían llegado todas las divisiones especializadas en el manejo de incidentes con tiradores activos, incluyendo personal táctico (SWAT, en inglés), agentes negociadores, personal forense para investigar la escena y personal especializado para brindar apoyo emocional a las víctimas.

“Pero la realidad es que los primeros en responder son los miembros de la Policía del fuerte Buchanan (que no son policías militares y que están entrenados en las mismas técnicas policíacas como la Policía estatal). Quedamos satisfechos con los resultados (en este ejercicio). El año pasado realizamos un ejercicio similar y se detectaron una fallas que en este ejercicio las pudimos superar. Es cuestión de identificar (las fallas) y seguir practicando para mejorar”, añadió.

En el ejercicio también participó la Oficina de San Juan del FBI y su personal especializado. (Carlos Rivera Giusti)

Por razones de seguridad, y para evitar la divulgación de los protocolos de respuesta a una situación de tirador activo dentro del fuerte, los medios de comunicación invitados no presenciaron el simulacro celebrado durante la mañana de hoy, martes.

A juicio del agente especial Luis Rivera Santana, subdirector de la Oficina de San Juan del FBI, el ejercicio se llevó a cabo exitosamente y sirvió su propósito de mantener frescos los protocolos y procedimientos.

“El ejercicio se llevó a cabo sin el conocimiento de la mayoría de las partes involucradas para ver cómo reaccionaban en esta situación. Recibimos la llamada de alerta y respondimos según lo disponen los memorandos de acuerdo que tenemos con ellos. El FBI no es la agencia que responde inicialmente en estas situaciones, sino la policía local. En este ejercicio, la policía de la base respondió inmediatamente y siguió los protocolos establecidos”, resaltó Rivera Santana.

El subdirector de la Oficina del FBI en San Juan indicó que, al tomar en consideración el incidente de tirador activo más reciente en la escuela elemental Robb en Uvalde, Texas, donde fallecieron 19 estudiantes y dos maestras, “es bien importante practicar, practicar y practicar”.

El agente especial Luis Rivera Santana, subdirector de la Oficina de San Juan del FBI, recalcó sobre la importancia de llevar a cabo estos ejercicios no solo para entrenar al personal de respuesta, sino a las personas que podrían ser las víctimas de ocurrir un evento de tirador activo. (Carlos Rivera Giusti)

“Podemos hablar todo el día sobre qué hacer, pero hasta que no lo practiques y lo lleves a cabo no puedes determinar lo que hiciste mal. Es de humanos errar, pero es importante para los equipos que responden ponerse a prueba, como lo hacen los bomberos, por ejemplo, cuando entrenan para apagar un incendio. La policía y las agencias de ley y orden tienen que hacer lo mismo; practicar en un ambiente real no solo para adiestrar a los que responden, sino también a las personas que podrían ser las posibles víctimas en una situación de tirador activo”, enfatizó Rivera Santana.

El teniente coronel Brian Mandock, Comandante Adjunto del fuerte Buchanan, resaltó que, en el caso de la base, cuentan con una fuerza policial que son empleados del gobierno federal, pero que no son miembros de la milicia. La policía del fuerte Buchanan está a cargo del ponceño Tomás Acosta Lamberty, miembro retirado de la Marina estadounidense y jefe de la fuerza policial.

“Ya en el fuerte Buchanan no hay una estación de la Policía Militar, sino una estación de la Policía. No somos agentes, sino policías federales civiles, aunque en mi caso soy retirado de los Marines y el 48 por ciento de la fuerza policial son personas que sirvieron en la milicia. Y el 52% restante son reservistas. Pero cuando trabajan en el fuerte Buchanan, son civiles”, explicó Acosta Lamberty.

“Siempre hay cosas que corregir. Hicimos el ejercicio y entiendo que lo mejor que salió para nosotros fue la respuesta, que fue una respuesta rápida y precisa. Inmediatamente nos encargamos de la amenaza como tal. Esa parte fue perfecta, pero tenemos que realizar varios ajustes en cuanto a la integración (comunicación) con las demás agencias. Las relaciones del fuerte Buchanan con las agencias estatales, municipales y federales son tan sólidas que cuando ocurren diferencias en cómo ejecutamos las cosas, siempre nos complementamos durante la respuesta aunque tengamos jurisdicciones diferentes”, añadió Acosta Lamberty, quien también fungió como miembro del Negociado de la Policía.