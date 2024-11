Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico suspende paro indefinido “hasta nuevo aviso”

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este viernes la suspensión “hasta nuevo aviso” del paro indefinido anunciado el pasado miércoles luego que la administración de la institución universitaria no ha implementado los acuerdos relacionados con beneficios para los empleados.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones adicionales de parte de Muñoz Hernández pero, de momento, no ha contestado llamadas ni mensajes de texto.

El gremio denunció que la administración de la UPR incumplió con los acuerdos firmados en septiembre que otorgarían, entre otras cosas, un aumento salarial a los empleados. Previamente, Muñoz Hernández advirtió que se decretaría una huelga indefinida si, a mediodía del miércoles, no lograban un acuerdo con la administración.

“Si para mediodía de hoy (miércoles) nosotros no tenemos una respuesta afirmativa, mañana (jueves) no hay trabajo, mañana no hay clases y cada una de las unidades del sistema vamos a cerrarlas, y vamos a estar allí hasta que cumplan”, sostuvo Muñoz Hernández durante el paro del miércoles.