La cifra de viajeros que al llegar a Puerto Rico presenta un resultado negativo a COVID-19 mediante prueba molecular no ha sobrepasado el 29% en el análisis mensual desde julio de 2020, mientras el restante 71% de los visitantes correspondiente al mes de febrero a los que no se les impidió la entrada a la isla debían cumplir con una cuarentena, pero no hay certeza de ese cumplimiento.

La epidemióloga Miriam Ramos, quien dirige el monitoreo a los viajeros en el Departamento de Salud, indicó que la cifra de viajeros que presenta el resultado negativo ronda el 25% cada mes, excepto el mes de febrero de este año, cuando se registró un leve aumento en la entrega del resultado negativo.

Ramos lo asocia a la orden federal que entró en vigor el 26 de enero, que establece que todo viajero procedente de un destino internacional, incluyendo ciudadanos estadounidenses, tiene que presentar una prueba molecular negativa de COVID-19. Aunque esa restricción no aplica en los vuelos domésticos en Estados Unidos, Puerto Rico se ha visto beneficiado, indicó Ramos. “Ese es el porciento más alto que hemos tenido”, apuntó.

“El mayor reto es que no le podemos prohibir la entrada a ninguna persona con ciudadanía o residencia estadounidense a nuestra área, por eso la declaración de viajero provee como opción que la persona se pueda hacer la prueba en Puerto Rico o se mantenga en cuarentena. Siempre instamos, explicamos en los diferentes foros el beneficio de que puedan venir con una prueba negativa”, manifestó Ramos en entrevista con El Nuevo Día.

La exgobernadora Wanda Vázquez firmó el 3 de julio la orden ejecutiva 52, que sigue en vigor y establece que todo pasajero que llegue al Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín u otro aeropuerto de la isla en un vuelo proveniente de Estados Unidos o cualquier destino internacional, “será considerado como una persona con sospecha razonable de haber estado expuesto al COVID-19 y de no presentar un resultado negativo de COVID-19 proveniente de una prueba molecular cualificada SARS-CoV-2 realizada dentro de las 72 horas antes de su llegada, deberá permanecer en cuarentena por un término de 14 días o por el tiempo de duración de su estancia en Puerto Rico, el que sea más corto”.

Obliga también a completar una declaración de viajero que le permitiría a Salud contactar y localizar a la persona. De igual modo, al completar la declaración el viajero se añade al monitoreo automatizado de la plataforma digital SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés).

“La cuarentena impone una obligación al pasajero para que permanezca en el lugar informado en la declaración de viajero y no tenga contacto ni reciba visita de persona alguna, sea familiar o no, excepto la visita de algún especialista en salud para propósitos de monitoreo”, sostiene la orden, que también le impone la responsabilidad a la persona que recibe al viajero en la isla de velar por el cumplimiento, incluyendo “todo directivo de hotel, dueño o manejador de la propiedad de alojamiento de alquiler a corto plazo”.

Hasta el 23 de febrero, Salud había monitoreado 1,281,780 viajeros a través de SARA Alert. De ese total, al menos 3,068 resultaron en casos positivos a COVID-19 mediante prueba molecular durante el periodo de cuarentena en la isla, indicó Ramos. Una vez la información del viajero se añade al sistema, el individuo comienza a recibir correos electrónicos o mensaje de texto automatizados en forma de monitoreo diario que debe responder.

Salud genera llamadas directas a los viajeros si la persona responde que ha presentado algún síntoma asociado a COVID-19, o si luego de 48 horas del inicio del monitoreo mediante SARA Alert el visitante no responde. El personal epidemiológico encargado de esa tarea ha generado 898,615 llamadas a viajeros. Sin embargo, Salud no respondió a este medio una petición de información detallada respecto a cuántos viajeros únicos han tenido que ser contactados, cuántas llamadas son relacionas a síntomas reportados y cuántas corresponden a que el viajero no responde las preguntas en el sistema automatizado.

“Nuestra prioridad en cuanto a las llamadas es poder contactar a aquellas personas que reportaron síntomas. El propósito de tener un sistema de viajero es poder contener esa línea de contagios, poder orientarlo, ponerlo en aislamiento. No necesariamente todos culminan con un diagnóstico de COVID-19, muchas veces son condiciones relacionadas a ese síntoma”, manifestó Ramos.

Tampoco quedó claro si Salud evalúa cuántos viajeros durante su estadía en la isla se realizan una prueba de COVID-19 para presentar un resultado negativo a Salud, que en teoría sería lo que les permitiría salir del periodo de cuarentena.

La epidemióloga argumentó que el 97% de los viajeros en SARA Alert no reportan tener síntomas relacionados a COVID-19, “lo cual contradice lo que indica la percepción regular de que las personas están viajando enfermas o infectadas”. No obstante, para el reporte de los síntomas la plataforma de SARA Alert parte de una premisa de confianza en la buena fe del viajero que responde las preguntas en el sistema automatizado.

Hay unos 1,384 casos que también han sido reportados a la estación de cuarentena de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“Entiéndase que la persona dio positivo estando en Puerto Rico y se refiere entonces a la estación de cuarentena para poder identificar, basado en la metodología de los CDC, cuales de las personas que estuvieron en el avión fueron identificadas como contactos y ahí se hace un rastreo de contactos”, indicó la epidemióloga.

“Más allá de las investigaciones de contactos en el avión también hacemos referidos a otras jurisdicciones. Si se identifica que ya no están en Puerto Rico y están en otra jurisdicción, se hace esa transferencia”, añadió Ramos.