Barranquitas - El fotoperiodista Dennis Rivera Pichardo aspiraba a ser médico, pero su alimento diario era la noticia porque creció en una familia de periodistas, así que no era descabellado pensar que este inquieto bayamonés se enamoraría de esa profesión.

Sin embargo, fue un viaje de ayuda humanitaria a Nicaragua lo que definió el futuro de Rivera Pichardo, quien, en ese momento, decidió que quería documentar historias por el resto de su vida. Tenía solo 17 años.

Al llegar el jueves a la escuela especializada Luis Muñoz Marín en Barranquitas, el fotoperiodista de GFR Media quiso compartir sus imágenes más impactantes con alumnos de undécimo y duodécimo grado, que, sin pretenderlo, le hicieron revivir una etapa importante en su trayectoria.

“Consumimos imágenes todos los días, de diferentes formas. Hay fotos bien buenas y hay fotos muy malas. Los fotoperiodistas tenemos el compromiso de hacer fotos buenas que le interesen a la gente, pero sobre todo informar, para documentar los hechos que se convierten en noticia en el país”, relató el editor audiovisual de El Nuevo Día y Primera Hora.

“Las fotos nos cuentan una historia, nos cuenta un hecho y nos llevan a un lugar donde pasó algo que no todos pudimos ver, y las fotos, al igual que los reportajes en el periódico, cuentan y forman parte de la historia. Una foto es una fracción de segundo congelada por una cámara” agregó Rivera Pichardo, de 33 años, hijo del fotoperiodista Dennis Rivera, de TeleOnce, e Isabel Pichardo, de Radio Universidad de Puerto Rico.

Logo de Somos Barranquitas (El Nuevo Día)

Recordó que el trabajo de un periodista comienza cuando la mayor parte de la sociedad está lidiando con desastres naturales, emergencias y otras situaciones que representan la señal de salida en medio de los acontecimientos.

“El trabajo de un fotoperiodista puede ser tan ‘cool’ como documentar el concierto de Bad Bunny o no tan ‘cool’ como documentar un desastre natural o un hecho noticioso más serio. En los momentos donde todo el mundo está pasándola mal, tenemos que ir a capturar imágenes para sacarlas al mundo y contar historias”, manifestó el fotoperiodista, quien posee un bachillerato en Antropología de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón.

Para mostrar su experiencia, Dennis proyectó varias fotografías sobre la cobertura del desastre ocasionado por el huracán María en 2017.

“Estaba en República Dominicana cuando pasó el huracán Irma. Regresé a Puerto Rico el día antes de que pasara el huracán María y sabía que no iba a poder ver a mi familia en dos o tres días. Nosotros dejamos a nuestra familia lo más seguro que la podamos dejar y salimos a la calle a buscar la noticia. Me llevé ropa para tres días, pero no dormí en mi casa por 35 días. Así estuve durmiendo en la redacción, en el carro, durante 35 días. Era complicada la distribución y nuestra misión era informar a la gente fuera de Puerto Rico”, puntualizó.