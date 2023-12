Guayama – Al llegar al Centro Judicial de este municipio, decenas de familiares, amigos y compañeros de escuela de Tanaisha Michelle de Jesús Curet y Nahia Paola Ramos López guardaron un minuto de silencio mientras miraban al tribunal, en búsqueda de que se escuchen sus reclamos de justicia por las adolescentes asesinadas, el pasado 25 de julio, en Piñones.

A seis meses de la pérdida de las jóvenes, de 15 años y 13 años, sus seres queridos aguardan por el esclarecimiento del caso investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“Tengo que ser bien sincera. No sé nada. Por mi hija, me enteré de que el caso había pasado a manos del FBI, pero no se han comunicado. No sé en qué estatus está. Todo son especulaciones. Entiendo que están haciendo su trabajo, pero su silencio me mata. Me mata igual que el primer día. Sigo confiando en Dios y en ellos que hagan su trabajo”, denunció la madre adoptiva de Tanaisha, Maribel Curet Vázquez, quien participó este viernes de la marcha “Justicia para Tanaisha y Nahia”.

La marcha fue convocada tras la propuesta de trabajo de un estudiante de la escuela de una de las víctimas para hacer un evento que impactara a la comunidad y, al mismo tiempo, sirviera para llevar un mensaje de rendición de cuentas a las autoridades.

La marcha también quiso llevar un mensaje de rendición de cuentas a las autoridades para el esclarecimiento del crimen. (Vanessa Serra D’az)

Las menores fueron asesinadas vilmente y abandonadas en la carretera PR-187 de Piñones, en Loíza, la madrugada del 25 de julio. Habían sido reportadas como desaparecidas la mañana de ese martes, en Guayama, pero no fue hasta que familiares identificaron los cuerpos que se confirmó que se trataba de dos adolescentes.

“Ha sido difícil. Ninguna mamá está preparada para perder a una hija. Los dejo hacer su trabajo, pero tengo claro que no dependo del hombre, dependo de Dios. Sé que Dios, en su momento, hará su justicia. En cuanto al caso, que hagan su trabajo. El recuerdo que tengo de ella (Nahia) es lo que soy ahora: una mujer fuerte. Ella era fuerte y, en parte, esto era lo que ella quería de mamá”, sentenció, por su parte, Mariangely López, madre de Nahia.

“El motivo de esta marcha es que llevamos ya casi tres meses sin saber qué es lo que está pasando con el caso. Necesitamos respuestas. No sé si es que tienen el caso adelantado y no quieren hablar, pero el silencio nos está afectando mucho”, compartió, entretanto, la madre biológica de Tanaisha, Tanairy Morales Peña.

Investigación “extremo adelantada”

Ante los reclamos de justicia de las familias de las víctimas, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López, aseguró que la pesquisa va muy bien encaminada.

“La investigación del asesinato de las dos jóvenes, ocurrido en Piñones, se encuentra en extremo adelantada. Hemos estado trabajando mano a mano con el FBI, recopilando todo tipo de evidencia. Puedo asegurarle a la familia de ambas jóvenes, que muy pronto verán los resultados del trabajo que hemos estado realizando en conjunto porque, tanto como ellos, todos nosotros en la Policía queremos hacerles justicia”, compartió en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Lo último que supo la familia de ambas adolescentes fue que la Policía ocupó el vehículo que habrían usado los presuntos asesinos en septiembre pasado. De acuerdo con la investigación, ese auto habría sido el que escoltó la guagua donde fueron hallados los cuerpos.

Para esa misma fecha, también la Policía compartió que habían obtenido testimonios, material fílmico y otros datos de índole tecnológico conseguidos a través de dispositivos móviles incautados, entre ellos, el teléfono de Nahia, que fue hallado en otra escena conectada a la masacre en Carolina.

“Entiendo que la prisa es enemiga del caso. Si se apuran, pueden cometer errores. Creo que el tiempo de Dios es perfecto y, cuando tomamos tiempo, podemos hacer justicia de mejor manera”, opinó López sobre la investigación de la Policía.

La marcha culminó frente al Centro Judicial de Guayama. (Vanessa Serra D’az)

En medio de lágrimas por la pérdida de las jóvenes, dos amigos de Nahia cargaban un cartel que leía: “Una amistad no crece por la presencia de la persona, sino por la magia de saber que, aunque no la veas, la llevas en el corazón”.

Asimismo, otras adolescentes llevaban un letrero que leía: “Justicia para Tanaisha y por todos aquellos que le han apagado su vida”.

A la caminata en Guayama se unieron familiares de otras víctimas, como Francisco Ordoñez, el padre de Ian Ordoñez, el niño de 4 años asesinado, en febrero, en medio de un cumpleaños en un residencial de Cataño.

“En la unión, está la fuerza. Mientras más voces nos unamos, esperemos que pronto tengamos respuesta. (El asesinato de Ian) desde el principio fue noticia de primera plana, pero según ha transcurrido el tiempo ha quedado en nada”, sostuvo Ordoñez.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Policía, el FBI y la Fiscalía federal han estado en procesos de consultas sobre la radicación de cargos, por lo que se vislumbra que sea presentado ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.