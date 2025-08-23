Sufrió un percance en México: solicitan ayuda para costear gastos médicos de pastor boricua

La familia del pastor puertorriqueño Isaías Pagán solicitó la ayuda de la ciudadanía para costear los gastos médicos del líder religioso luego de que este fuera recluido en la unidad de intensivo de un hospital en México tras sufrir un percance de salud.

De acuerdo con la campaña de recaudos, habilitada mediante la plataforma GoFundMe, Pagán vacacionaba con su familia en un crucero cuando comenzó a sentirse mal.

Tras ser atendido en el hospital de la embarcación, el personal médico diagnosticó al líder de la iglesia Avivamiento Internacional, en Vega Alta, con insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, una afección causada por el exceso de líquido en los pulmones.

“Estamos recaudando fondos para Isaías Pagán, ya que se encuentra en México sin ningún seguro de viaje (...) Lo llevamos al hospital del crucero, pero ya no había más remedio que transportarlo a México para que recibiera el tratamiento necesario. Pero, al no tener seguro de viaje, es bien costoso”, detalla el GoFundMe.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), la pastora y esposa del líder, Adymaries Marrero, pidió la ayuda del pueblo para sufragar los costos.

“No tenemos ningún tipo de seguro de viaje. Aquí los costos son bien altos. Nos están cobrando cada día $6,000 por estar en intensivos”, expresó.

La campaña cuya meta es recaudar $18,000, ya ha recibido al menos $17,140 en donativos.

Además de ser pastor, Pagán es cantante. A través de la plataforma YouTube ha lanzado algunos de sus temas, siendo el más reciente hace apenas dos semanas.