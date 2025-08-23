Opinión
23 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sufrió un percance en México: solicitan ayuda para costear gastos médicos de pastor boricua

Isaías Pagán, líder de la iglesia Avivamiento Internacional, permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos

23 de agosto de 2025 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pastor Isaías Pagán (GoFundMe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La familia del pastor puertorriqueño Isaías Pagán solicitó la ayuda de la ciudadanía para costear los gastos médicos del líder religioso luego de que este fuera recluido en la unidad de intensivo de un hospital en México tras sufrir un percance de salud.

De acuerdo con la campaña de recaudos, habilitada mediante la plataforma GoFundMe, Pagán vacacionaba con su familia en un crucero cuando comenzó a sentirse mal.

Tras ser atendido en el hospital de la embarcación, el personal médico diagnosticó al líder de la iglesia Avivamiento Internacional, en Vega Alta, con insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, una afección causada por el exceso de líquido en los pulmones.

“Estamos recaudando fondos para Isaías Pagán, ya que se encuentra en México sin ningún seguro de viaje (...) Lo llevamos al hospital del crucero, pero ya no había más remedio que transportarlo a México para que recibiera el tratamiento necesario. Pero, al no tener seguro de viaje, es bien costoso”, detalla el GoFundMe.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), la pastora y esposa del líder, Adymaries Marrero, pidió la ayuda del pueblo para sufragar los costos.

“No tenemos ningún tipo de seguro de viaje. Aquí los costos son bien altos. Nos están cobrando cada día $6,000 por estar en intensivos”, expresó.

La campaña cuya meta es recaudar $18,000, ya ha recibido al menos $17,140 en donativos.

Además de ser pastor, Pagán es cantante. A través de la plataforma YouTube ha lanzado algunos de sus temas, siendo el más reciente hace apenas dos semanas.

La canción se llama “A través de todo”.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
