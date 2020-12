Cientos de vehículos que intentan acceder al primer centro regional de vacunación contra el COVID-19, localizado en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey, provocaron una congestión vehicular en el expreso Las Américas, la Avenida Domenech y la PR-17 informó este miércoles el teniente Elvis Zeno de la División de Tránsito de la Policía.

El tapón se formó debido a que los portones del Complejo Deportivo de San Juan, localizados en la avenida Domenech, estaban cerrados cuando comenzaron a llegar las personas que serían vacunadas y a que ciudadanos que no les correspondía vacunarse hoy arribaron al lugar.

La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), quien está a cargo del proceso de vacunación, convocó para hoy a personal médico que todavía no había sido vacunado contra el virus, pero Zeno denunció que el evento no se coordinó con la Policía estatal.

“Lo que sucede es que están haciendo una vacunación para los doctores que tienen oficina privada, pero no lo coordinaron con nosotros. Ahora mismo hay un tapón descomunal en la PR-18 y PR-17, pero ya estamos aquí personal de la División de Tránsito de San Juan y los portones ya abrieron y esperemos que comience a fluir el tránsito”, señaló el oficial a El Nuevo Día.

No obstante, la portavoz de la GNPR, Michelle Torres, indicó a este medio que sí coordinaron con las autoridades y que la congestión vehicular se debe, entre otras cosas, a que personas que no son profesionales de la salud llegaron hasta el centro de vacunación. Ante eso, exhortó a los ciudadanos a no acudir al coliseíto en caso de que no sean médicos o personal esencial de oficinas de servicios de salud.

Recordó que las personas mayores de 65 años serán vacunadas a través de un esfuerzo de las farmacias Walgreens y CVS. Asimismo, dijo que los profesionales de la salud que acudan al coliseíto deben permanecer en sus vehículos hasta que los llamen para vacunarse.

Por su parte, Zeno dijo que, ante lo que ocurrió hoy, la Policía Municipal de San Juan se encargará del tránsito en la entrada del complejo, mientras que la Policía estatal apoyará en el resto de la logística del tránsito.

De acuerdo con Zeno, las personas que necesiten llegar a la Avenida Domenech para otras gestiones pueden usar la calle César González que atraviesa la PR-17 hacia la calle Calaf, así como la avenida Ponce de León.

Se espera que en los próximos días la GNPR abra otros centros de vacunación en Caguas, Arecibo y Ponce.

El centro de vacunación de Caguas estará ubicado en el Centro de Bellas Artes; en Arecibo estará ubicado en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina; y en Ponce está proyectado como centro de vacunación el coliseo Salvador Dijols.