Aunque terminó la segunda temporada del podcast Torres Gotay Entrevista (TGE), este es un buen momento para repasar o ponerse al día con los episodios.

El periodista Benjamín Torres Gotay conversó a través de 12 episodios con personas con diferentes trasfondos, aunque varios de los invitados de esta temporada tienen una trayectoria de activismo. Entre los temas que se tocaron está el mundo del entretenimiento y el deporte e inclusive la experiencia de la diáspora.

En temas más fuertes, TGE también explora temas como la deuda y la crisis energética, así como la violencia, desde una víctima de violencia intrafamiliar, hasta una persona que sufrió la violencia institucional por un crimen que no cometió.

Cabe recordar que, además de los doce episodios de la segunda temporada, en el archivo de Torres Gotay Entrevista hay más de cien entrevistas a las más diversas personalidades del quehacer puertorriqueño, desde el banquero Richard Carrión, hasta el arzobispo Roberto González Nieves y el dirigente de béisbol Álex Cora.

PUBLICIDAD

Ep. 1: El inagotable Jacobo Morales

El episodio que arrancó la segunda temporada de TGE fue la entrevista al cineasta Jacobo Morales. El creador de Lo que le pasó a Santiago, única película puertorriqueña nominada al Oscar, habló de su trayectoria profesional en la radio, televisión, cine y teatro, anécdotas de su vida, el amor de su vida, Blanca Eró, y de las consecuencias de su independentismo en la época de la cima de la persecución política. Si bien su carrera lleva más siete décadas, Morales sigue con metas y proyectos.

“Inevitablemente el cine es un espejo de tu pensamiento de tu sentir”, Jacobo Morales.

Ep. 2: El eterno desafío de la deuda

El segundo episodio da un giro de tema para discutir qué está pasando con la deuda pública, un tema de gran impacto, pero del cual hay mucho desconocimiento. El juez Gerardo Carlo entra a discutir en qué punto está el proceso de reestructuración de la deuda pública y qué papel juegan los diferentes actores, no sólo la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera.

“Los poderes de la jueza [Laura] Taylor no llegan tan lejos como para legislar. Ella no es legisladora ni está ahí para legislar. Tampoco la junta puede legislar. O sea, que hay un eslabón importantísimo que es la legislatura”, juez Gerardo Carlo.

Ep. 3: Reverenda Nixie Ramos: la fe y el homsexualismo

Mientras en la legislatura atendían un proyecto que buscaba prohibir los procedimientos de conversión, el tercer episodio de TGE le dio el micrófono a la reverenda Nixie Ramos, quien dirige la congregación Cristo para Todos. La reverenda presenta un contraste al sector conservador religioso. Ramos habló de su experiencia como mujer cristiana y lesbiana y dirigiendo una congregación que le da la bienvenida a las personas LGBTTQ+.

PUBLICIDAD

“No importa quién seas, cómo seas, ni a quien ames. Aquí lo que importa es tu relación con Jesús”, reverenda Nixie Ramos.

Ep. 4: Las mil y una dimensiones de Norwill Fragoso

Con la actriz, maestra y bloguera Norwill Fragoso regresa a la discusión sobre la cultura y el entretenimiento y el activismo. Fragoso habló de sus comienzos como actriz gracias al monólogo La Pepa está en la Ashford… cuando tenía 14 años, de cómo busca imitar sin burlarse y de sus metas para el futuro. Fragoso también entró en sus experiencias como maestra de actuación y de cómo el arte sirve para sanar.

“Yo creo que en el ajoro de la vida y en el quehacer diario, se nos olvida conectar con lo simple y a veces se nos olvida apreciar nuestra libertad”, Norwill Fragoso.

Ep. 5: Desde las entrañas de la violencia de género

El quinto episodio requiere un aviso ya que se relatan escenas de violencia de género. Lisdel Flores, directora ejecutiva del albergue Hogar Ruth, habló de cómo ella pasó de presenciar violencia intrafamiliar cuando era niña a, ahora, trabajar con mujeres que llegan a las puertas de Hogar Ruth escapando situaciones de violencia de género. Torres Gotay también dio un recorrido de los predios de Hogar Ruth. En este episodio, Flores habla de los retos de mantener a flote el albergue, particularmente durante la pandemia.

“La violencia doméstica es bien difícil de entender para que el que no la ha vivido, no la experimentado o no la entiende porque simplemente no ha querido escuchar y yo siempre digo, la violencia doméstica en la más difícil de romper”, Lisdel Flores.

PUBLICIDAD

Ep. 6: Carlos Delgado antes, durante y después del béisbol

Carlos Delgado fue desde Aguadilla a pasar 17 años en las Grandes Ligas, pero este episodio es para los aficionados y para los no tan aficionados del béisbol. La conversación entre Delgado y Torres Gotay fue sobre las altas de su carrera, sobre cómo supero las bajas y sobre cómo encontró el activismo. Ahora es parte de la junta de directores de Fundación Extrabases, la cual fundó, y el Instituto Nueva Escuela, donde buscan llevar asistencia a diferentes regiones de la isla.

“A veces mucha de la ayuda [gubernamental] se concentra en el área metropolitana. No es que no es necesaria, pero Puerto Rico es más que San Juan”, Carlos Delgado.

Ep. 7: José Armando Torres: la cárcel después de la cárcel

Para el séptimo episodio, TGE se salió un poco del formato del uno-a-uno para contar la historia de José Armando Torres, quien pasó 28 años preso por un crimen que no cometió. Además de escuchar el relato José Armando sobre cómo fue su vida en la cárcel y las dificultades que tiene ahora a consecuencia de su encierro, Torres Gotay también se sentó a hablar con la Lcda. Iris Yaritza Rosario. La abogada habló de las fallas que tuvo el proceso legal original y el proceso para exonerarlo.

“Lo mejor que puede hacer una persona que quiere trabajar defendiendo a las personas es no perder la capacidad de indignación ante la situación”, Lcda. Iris Yaritza Rosario.

PUBLICIDAD

Ep. 8: El vaivén de Yarimar Bonilla

La antropóloga política Yarimar Bonilla ya es una veterana en el podcast de TGE. Pero esta vez, de cara a que asuma el cargo de directora interina del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter el 1 de julio, Bonilla se sentó a hablar con Torres Gotay sobre su experiencia cómo parte de la diáspora, su visión del Caribe y las discusiones de estatus, entre otros temas.

“Los puertorriqueños emigran, pero no es una emigración de un momento te mudas y nunca vuelve, sino que están en este constante vaivén”, Yarimar Bonilla.

Ep. 9: Alexandra Figueroa y el valor de la protesta

Puerto Rico vive momentos difíciles, pero Alexandra Figueroa, co-creadora de La Clara, apuesta al trabajo que se hacen desde los diferentes espacios de lucha. El camino de activismo de Figueroa comenzó desde la escuela superior y la llevado a trabajar en múltiples espacios como Amnistía Internacional y ahora como directora de Comunicaciones de Taller Salud. La historia de ella también incluye elemento común dentro de la realidad puertorriqueña, que es el vaivén.

“La realidad es que cuando tú vives en la diáspora y trabajas en la diáspora no son muchas las oportunidades que tú tienes para regresar. Regresar muchas veces significa hacer un sacrificio. Es una decisión difícil, pero una decisión que tú tomas porque significa estar con los con las personas que amas en el lugar que amas”, Alexandra Figueroa.

Ep. 10: La revolución energética de Adjuntas

La red y el servicio eléctrico de Puerto Rico tienen una lista larga de problemas, que se empeoran al alejarse del área metro. Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo busca atener esta crisis transformado el sistema promoviendo el uso de energía solar. Este episodio también se sale del formato tradicional para dar un recorrido por los negocios del casco urbano de Adjuntas que ahora funcionan gracias a las placas solares.

PUBLICIDAD

“El combustible o la energía es la infraestructura, la zapata, es la capacidad para hacer trabajo. Del trabajo productivo del país, nosotros pagamos 2,000 o 3,000 millones de dólares solamente el combustible”, Arturo Massol.

Ep. 11: Bob Rabin: El bostoniano que nunca se quiso ir de Vieques

Robert “Bob” Rabin llegó a Vieques por tres semanas para estudiar el efecto del militarismo y el imperialismo y cuatro décadas más tarde sigue comprometido con la comunidad. Fue parte de la lucha para remover a la Marina de Vieques, por lo que inclusive fue preso. Ahora, mientras está en su lucha contra el cáncer, Rabin habló con Torres Gotay sobre cómo llegó y porqué se quedó en Vieques.

“Voy a ayudar desde donde me permitan ayudar en la lucha, no voy a imponerme. Eso es otra cosa que uno aprende, que las luchas las hacen las comunidades. Las determinaciones, las estrategias y quienes participan, eso lo tienen que decidir las comunidades”, Robert “Bob” Rabin.

Ep. 12: Myra Rivera: la ardua ruta de sufrir en paz

Myra Rivera perdió a su hija de 19 años por unas balas perdidas en una discoteca, acto por el cual nadie llegó a ser acusado. Tras esta tragedia, Rivera creó Alapás o Alianza por una Paz Social en el que promueven los derechos de las víctimas y le dan un espacio y herramientas a las personas que han perdido un ser querido por la violencia.

“Las personas tienen que pasar por un proceso de sanación para poder ser activistas”, Myra Rivera.

PUBLICIDAD