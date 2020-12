El giro trágico que tomó la vida de Ashley Marie Torres Feliciano, sentenciada a 111 años de prisión cuando todavía era menor de edad, sirvió de inspiración para un libreto de una obra de teatro que desarrollaron las presas de máxima seguridad en el Complejo para la Rehabilitación de la Mujer, en Bayamón.

Fue precisamente en esos talleres de teatro que la profesora y actriz, Elia Enid Castillo, conoció a Torres Feliciano, cuya petición de clemencia ejecutiva se encuentra ante la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) como uno de los casos que ha acogido el Proyecto Inocencia.

“Es una muchacha muy humilde, muy amable, muy dulce. Ella es chiquitita, menudita, delgadita... Cuando la vi por primera vez, dije: ’¿Qué hace esta nena aquí (en máxima)?’ Parecía que tenía 16 años, pero no, tenía veintipico llegando casi a treinta”, comentó Castillo, quien lleva 19 años dando talleres de teatro en las cárceles.

Torres Feliciano lleva presa prácticamente la mitad de su vida desde que a los 16 años, un jurado la encontró culpable de ser coautora del asesinato de su hermano, Nelson Torres Feliciano. El homicida de su hermano, Steven Quirindongo, fue sentenciado a 11 años de prisión por asesinato atenuado, mientras a ella le acusaron a cadena perpetua por supuestamente pasarle el cuchillo, un hecho que es negado por algunos de los testigos.

La joven, de 28 años, había sido agredida sexualmente a los 14 años por el homicida de su hermano, relató el fundador de Proyecto Inocencia, Julio Fontanet. El día en que ocurrió la tragedia familiar, Torres Feliciano estaba siendo agredida por su exnovio y su hermano intervino para socorrerla, agregó Fontanet.

En la obra interpretada por las mujeres convictas, inspirada en las historias de varias de ellas, una de las participantes denunciaba: “Imagínate lo que es tener el cuerpo lleno de hematomas y rogar: por favor, no me pegues más”.

“Esto no es una defensa ni mucho menos una excusa. No estamos buscando piedad. Tampoco misericordia. Ni siquiera simpatías. Es tan solo una mención de la cruda realidad, una denuncia quizá, que antes de ser victimarias, fuimos víctimas y la comunidad ahora nos condena, pero en aquel momento pasado no intervino jamás”, declamaban varias voces en la obra.

Entonces, más mujeres agregaban: “No me juzgues cuando ya el tribunal dictó sentencia... No es solo la crueldad y la indiferencia lo que hay que cambiar; es también cómo se aplican las leyes, ya que en ellas no hay igualdad: el culpable es más culpable si no tiene mucho dinero. La mujer es más culpable a la hora de condenar”.

“Aunque al homicida le dan solo 11 años, a ella le dan cadena perpetua por complicidad”, denunció otra de las 18 mujeres que participaron de la obra.

Consciente de la raíz de la desigualdad social e impresionada por el buen temperamento y comportamiento de su alumna, la actriz Cadilla redactó el 5 de noviembre una carta en la que recomendó su excarcelación mediante clemencia ejecutiva. Esa petición está también ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced desde hace un año.

“Esta joven está totalmente rehabilitada. Confío en que la gobernadora esté receptiva porque como exfiscal ella entiende lo injusto de esta disparidad (en las sentencias). Además, ella fue procuradora de las mujeres y puede entender cómo actúa las víctimas de maltrato”, dijo Fontanet en entrevista previa.