Pretenden que sea un apoyo para la enseñanza tanto dentro del salón de clases como a distancia, una herramienta que no solo convierta cada lección en una experiencia más amena para los alumnos, sino que, también, simplifique la planificación de los maestros y su comunicación con los padres.

Tres empresas intentan suplir una plataforma tecnológica de apoyo educativo al Departamento de Educación en una licitación que inició hace más de un año y medio y que aún no se ha concretado. Una de las empresas, Dreyfous & Associates, ha impugnado ante el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo una decisión de la Junta de Revisión Administrativa de Educación, que revocó la adjudicación de la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas inglés) a esta compañía por considerar que hubo irregularidades.

“Realmente se está privando a los niños... Que se diga que yo estoy entorpeciendo (por impugnar) cuando es lo contrario, estoy buscando que los niños tengan lo mejor de los contenidos, de la plataforma, de todo”, expresó el presidente y fundando de Dreyfous & Associates, Ricardo Dreyfous.

En su resolución del año pasado, la Junta de Revisión concluyó que la Oficina de Compras falló en adjudicar el RFP a Dreyfous pues la empresa modificó el costo de su propuesta después de entregarla, por lo cual determinó que el contrato debía otorgarse a otra empresa, Require Puerto Rico.

“Nosotros cumplimos con el 100% de los requisitos del RFP. Inclusive, tenemos cosas adicionales que entendemos que es importante para el Departamento de Educación”, sostuvo el presidente de Require, Juan Martínez Romero, sobre su herramienta educativa, Genial Skills, que no ha sido usada en escuelas públicas.

La licitación ha estado plagada de tantas inconsistencias que la solución sería cancelar el actual RFP e iniciar el proceso desde cero, apuntó la presidenta de Casa Grande Interactive, Soraya Sesto, que ofreció a Educación su plataforma La Nueva Escuela Virtual.

A través de la revisión administrativa y recursos judiciales, las empresas han realizado señalamientos sobre presuntas irregularidades en las propuestas de cada una, así como del funcionamiento de sus respectivas plataformas. El Departamento de Educación separó unos $35 millones en fondo federales provistos mediante el paquete de estímulo económico para el manejo de la pandemia (ley Cares) para la compra de la herramienta.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha establecido que esperará a la determinación del Tribunal Supremo en torno a la controversia antes de dar paso a la firma de un contrato.

“Aquí nuestra mayor preocupación es que se pueden perder los fondos si no se actúa rápido. Esperar por el Supremo, no sabemos cuánto el Supremo se va a demorar en tomar una decisión. Sabemos una decisión será a favor de Require, pero corremos el riesgo que se pierdan los fondos y, a la larga, el estudiante y los maestros son los que se van a ver afectados”, expresó el vicepresidente de Require, Ovidio Hernández Berglund, pues los fondos Cares asignados a Educación deben ser utilizados en o antes de septiembre.

No obstante, Dreyfous señaló que los fondos destinados para esta adquisición vencen en el año 2024, por lo cual no hay riesgo de perderlos si el Tribunal Supremo tarda en decidir si acoge o no el recurso discrecional.

El Departamento de Educación confirmó que los fondos de la ley Cares vencen en septiembre de este año. No obstante, a través de un portavoz, la Oficina de Asuntos Federales de la agencia informó que se realizará una reasignación de partidas para que el dinero para la compra de la plataforma tecnológica salga de los fondos de Rescate de Emergencia para Escuelas Elementales y Secundarias asignados a través de la ley de Plan de Rescate Americano, conocidos como ESSER III. Educación tiene hasta el 2024 para utilizar los casi $3,000 millones de ESSER III.

En su impugnación, Require y la tercera empresa, Casa Grande Interactive, señalaron que Dreyfous & Associated presentó una propuesta inicial de $35 millones, pero meses después recortó 10 millones, a pesar que el RFP no permitía cambios.

Dreyfous argumentó que ofreció su plataforma, EduSystems, por $24.9 millones. Señaló que no hizo una reducción de costos en su propuesta, sino que hizo un ajuste en abril de 2021 basado en gastos en los que ya no incurriría -como mantenimiento de la plataforma y reclutamiento de personal- debido a que habían pasado casi seis meses desde que se lanzó el RFP y, de ser seleccionados, el producto se usaría casi un año después. No obstante, este argumento no fue atendido por la Junta de Revisión, pues Dreyfous indicó que fue informado de la impugnación mediante correo regular y la carta la recibió tres días después que venciera el término para ripostar. Aun así, indicó que envió una respuesta.

“No nos dieron oportunidad de defendernos”, expresó Dreyfous.

Por su parte, este cuestionó las finanzas de Require, al argumentar que la información financiera que entregó a Educación no concuerda con la presentada ante el Departamento de Estado y cuestionó su capacidad para cumplir con el servicio que necesita Educación.

Martínez Romero restó validez a ese argumento e indicó que la supuesta discrepancia fue aclarada mediante sus estados financieros auditados.

¿Qué ofrece cada compañía?

Representantes de Dreyfous & Associates y de Require mostraron a El Nuevo Día cómo funcionan sus plataformas, en medio de la disputa legal sobre cuál debe ser adquirida por Educación. La presidenta de Casa Grande concedió la entrevista por videoconferencia desde Colombia.

Dreyfous destacó que una versión más simple de EduSystems fue puesta a disposición de escuelas públicas, padres, madres y estudiantes al inicio de la pandemia de COVID-19 bajo el nombre de EduPR. Sostuvo que su empresa no estuvo relacionada con los módulos que, en ese mismo período, Educación distribuyó a las escuelas, con errores y que fueron impresos fuera de la isla.

En EduSystems, las lecciones de Química, un curso para estudiantes de escuela superior, contienen tablas periódicas interactivas. En Geometría, una de las lecciones permite que los estudiantes utilicen un transportador y un compás para medir y dibujar ángulos como si tuviesen los instrumentos en sus manos. La lección de Español, a partir del nivel secundario, contiene enlaces y referencias a obras literarias reconocidas. Múltiples lecciones tienen enlaces a vídeos educativos, contenido creado por la propia empresa, destacó Dreyfous. Además de las materias básicas, tienen lecciones para Bellas Artes, Salud y Educación Física. Cada materia tiene unas 70 lecciones por año escolar y cada lección provee material suficiente para unos tres días de clases, precisó.

La plataforma de Casa Grande, mientras tanto, ha sido utilizada anteriormente por el Departamento de Educación desde su creación en 2017. Contiene lecciones de las cinco materias básicas y, actualmente, expanden los ofrecimientos en Bellas Artes, Educación Física y Salud, precisó Sesto. Además de la plataforma académica, Casa Grande ofreció a Educación una plataforma de manejo de contenido y una herramienta de comunicación, explicó Sesto. Al mostrar parte de la herramienta por videoconferencia, esta demostró cómo un maestro puede tener visibilidad constante y en tiempo real de los trabajos que completan sus alumnos, sus resultados y su desempeño, en pruebas, ente otros.

Por su parte, la plataforma de Require nació en 2009 y contiene lecciones de las materias de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, precisó Martínez Romero. Actualmente, trabajan para incluir Bellas Artes, Educación Física y Salud, indicó Hernández Berglund.

La directora académica de Require, Yeidy Escalera, destacó que la plataforma de Genial Skills se trata de un apoyo a la enseñanza que provee el docente en el salón de clases. La lección de Matemáticas de tercer grado, por ejemplo, contiene ilustraciones, vídeos con personajes animados creados por la empresa y ejercicios de práctica para los alumnos, así como enlaces para consultas de vocabulario.

“Cumplimos en más de un 75% con el currículo de Educación, hay materias en las que pasamos del 80%”, indicó el oficial de gestión de proyecto de Require, Antonio Delgado.