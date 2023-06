Desde su creación en 2017, la organización sin fines de lucro True Self Foundation –que promueve una sociedad justa e inclusiva para las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género– ha otorgado más de $351,000 en becas atadas a diferentes programas que, mucho más allá del aspecto económico, tienen como objetivo promover el bienestar y la equidad de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico.

Hasta 2022, la fundación había apoyado económicamente a 78 personas en el proceso de cambio de nombre legal. Este año, por otra parte, celebró su segundo campamento de liderazgo y emprendimiento dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años de las comunidades LGBTQ+ en la isla, con 25 participantes.

También, ha otorgado más de 30 becas académicas y de proyectos comunitarios, así como asistencia a personas sobrevivientes de violencia y desastres naturales, incluyendo la pandemia de COVID-19 y el huracán Fiona el pasado año. La fundación, además, ha otorgado 17 becas para cirugías de afirmación de género, una aportación que sobrepasa los $50,000.

Una de las recipientes del fondo Be Free para afirmación de género fue Daniela Victoria Arroyo González, quien se convirtió recientemente en la primera mujer trans en ser candidata del certamen Miss Universe Puerto Rico.

“Para muchas personas, se podría ver como algo estético, pero, para mí, realmente, era una manera de liberarme, era algo necesario, más que estético”, sostuvo la mujer, de 23 años. “Recibí la noticia de que era una de las recipientes de la beca y, realmente, fue algo que cambió mi vida en muchos sentidos. De hecho, yo siento que, en parte, haber pasado por eso, haber recibido esa ayuda, me ayudó mucho a estar parada donde estoy, porque me dio esa seguridad y fue otra herramienta más para poder sacar la mejor versión de mí, a la Daniela más real”, relató.

Al abordar el término cirugías de afirmación de género –que alinean la incomodidad e incongruencia entre el sexo y el género asignado al nacer con el que las personas se identifican–, Daniela enfatizó en la importancia de entender estos procesos como algo que va mucho más allá de un cambio en el cuerpo.

“Las personas, a veces, se enfocan mucho o les da mucha curiosidad cuáles son esos procesos físicos por los que las personas trans pasamos. Nuestra experiencia trans es mucho más valiosa, tiene muchas facetas y otros ángulos que son más importantes ver”, subrayó.

Daniela Victoria Arroyo González, primera mujer trans en Miss Universe Puerto Rico, fue recipiente del Be Free Fund para afirmación de género. (Josian Bruno Gómez)

“Mi meta más grande es que las personas puedan mirar más allá de eso, que puedan mirar más allá del cuerpo y se puedan enfocar más en la esencia de las personas. Y yo creo que las personas trans tenemos una esencia bien poderosa, bien bonita, que importa mucho más que lo que hagamos con nuestros cuerpos”, agregó.

Daniela reconoció, además, los diversos retos que enfrentan las personas trans en Puerto Rico, como la lucha constante contra los estereotipos, el acceso a servicios de salud y a un empleo digno.

“Las mujeres trans, estadísticamente, están dentro de un nivel de pobreza en nuestra sociedad, no porque quieran, pero porque las circunstancias las empujan a eso”, apuntó la joven.

Visibles los obstáculos

True Self Foundation está celebrando este junio su sexto aniversario, cónsono con el Mes del Orgullo. Pero este aniversario también ocurre en medio de un sofocante clima político, que amenaza con limitar y restar derechos a las personas de identidades diversas y, particularmente, a la comunidad trans.

“Los aliados también deben salir del clóset”, afirmó Miguel Vázquez, director ejecutivo y cofundador de la organización, junto a la cofundadora y abogada Omayra Toledo, al hacer un llamado de acción a las personas que apoyan a las comunidades LGBTQ+. “Necesitamos aliados que sean visibles, que hablen abiertamente, que nos apoyen, porque los ataques son públicos, los ataques son visibles”, subrayó.

Vázquez recordó que, cuando abrió su oficina como psicólogo, comenzó a recibir personas de las comunidades LGBTQ+ en busca de servicios, particularmente personas trans. “De repente, tenía nueve hombres trans. De ahí, abrí un grupo de apoyo para hombres trans y ahí comencé a ver más allá de los libros y de mi conocimiento, de sus experiencias, de las necesidades que habían”, relató.

Una de las necesidades apremiantes que identificó fue en el sistema de salud, que carece de médicos y profesionales que trabajen cirugías de afirmación de género, terapias hormonales y otros servicios que las personas trans necesitan.

De ahí, nació uno de los principales proyectos de la fundación, el Be Free Fund, para proveer apoyo financiero a personas de experiencia trans y no binaries con necesidad económica para procedimientos de afirmación de género. Desde que se creó el fondo, la fundación recibe entre 15 y 20 solicitudes cada año, una señal de la necesidad de estos servicios.

“Mientras hemos ido creando proyectos y supliendo ciertas necesidades, nos hemos dado cuenta de otras. Lo que ha determinado hacia dónde nos movemos, básicamente, es eso”, explicó Vázquez.

Miguel Vázquez, director ejecutivo y cofundador de True Self Foundation. (Josian Bruno Gómez)

Uno de los requisitos de esta beca es que la cirugía se realice en Puerto Rico. La organización también tiene como objetivo enviar un mensaje a los médicos de que la comunidad trans necesita que estos procedimientos se hagan en la isla.

El psicólogo explicó que algunas de estas cirugías o intervenciones no existían o aún no existen en Puerto Rico, de modo que personas trans se veían y todavía se ven obligadas, en algunos casos, a viajar fuera de la isla para completar algún proceso quirúrgico, en ocasiones a espacios no seguros. “Cuando llegan a Puerto Rico, ningún doctor o pocos doctores quieren intervenir con la persona por miedo a alguna repercusión legal o algún ‘malpractice’ (negligencia médica) de otro doctor. Así que dejan a la persona, a veces, desprovista de los servicios de salud”, sostuvo.

Las cirugías de afirmación de género son muchas y variadas. Una de ellas, por ejemplo, es la creación de busto, o su eliminación, un procedimiento que también se hacen personas cisgénero. Se trata de un ejemplo de una cirugía que se realiza en Puerto Rico. No ocurre igual con el procedimiento de afirmación genital.

Otro factor es el económico. Una doble mastectomía (cuando se extirpan ambos senos), por ejemplo, podría costarle a un hombre trans entre $5,000 y $12,000.

“Todo va a depender de la cotización del cirujano, de la anatomía de la persona y otros factores”, compartió, basándose en los datos de solicitudes del Be Free Fund.

Uno de los obstáculos es que, para las aseguradoras médicas, se trata de una cirugía electiva y cosmética. “Esto, del saque, es un error, porque esto es medular para la identidad, es la salud de la persona. Es algo que hay que cambiar”, apuntó Vázquez.

La falta de acceso y limitaciones en la realización de cirugías de afirmación en la isla también tienen que ver con una falta de educación dentro de los programas de salud sobre temas de la comunidad trans. “No existe un currículo consistente sobre lo que es terapia hormonal, sobre lo que son cirugías de afirmación de género y lo que es, en general, el cuidado afirmativo de las personas trans y LGBT”, indicó.

Educación y emprendimiento

Otro de los principales programas de True Self Foundation busca proveer asistencia económica para el desarrollo y crecimiento académico de las personas LGBTQ+. “Nos dimos cuenta que había una necesidad de apoyo a los estudiantes de la comunidad LGBT en Puerto Rico, que pudiesen terminar sus estudios, aunque no tuviesen becas federales o becas que les ayudaran de otras maneras”, añadió Vázquez.

Uno de los recipientes de esa beca, en 2022, fue Rodrigo Gadiel Rodríguez Rosario, de 23 años, quien cursa una maestría en Psicología Escolar en la Universidad Carlos Albizu. Rodrigo trabaja como conductor de Uber, y relató que la beca que recibió lo ayudó no simplemente a cubrir gastos, sino que se traduce en poder dejar a un lado una preocupación y mantener el enfoque en los estudios.

Rodrigo Gadiel Rodríguez Rosario, quien cursa una maestría en Psicología, recibió la beca para el desarrollo y crecimiento académico de las personas LGBTQ+. (Josian Bruno Gómez)

Rodrigo, quien se identifica como un hombre gay queer, también destacó la importancia del apoyo de la fundación como herramienta para aumentar el acceso de las personas LGBTQ+ a cualquier profesión o rama de estudio y lugar de trabajo. “Que existan estas organizaciones nos da oportunidad de decir, ‘estudiar no está tan lejos como pensaba’”, manifestó.

El joven rememoró escenarios en los que enfrentó discrimen al expresar su orientación sexual e identidad de género, como la reacción de un profesional de la salud mientras recibía un servicio clínico. “Por alguna razón, esa persona no transó con eso y tiró ciertos comentarios despectivos”, relató.

Defensa de derechos humanos

A partir de sus propias experiencias y las de otras personas de las comunidades LGBTQ+, y al reflexionar sobre el clima político actual, Rodrigo resaltó que no debe haber un retroceso en derechos y acceso, sino avances.

“Es importante que se tomen medidas políticas para nosotros estar seguros, para poder defender nuestros derechos, no tan solo por nosotros, (sino) para fomentar un futuro cercano para (que) nuestros hijos, otras personas que van creciendo, no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, que se sientan que el mundo es un lugar seguro para ellos”, declaró.

En la misma dirección, sobre las medidas que han sido sometidas en la Legislatura para limitar los derechos y accesos de las comunidades LGBTQ+, Vázquez apuntó que “cualquier proyecto que limite el acceso a la salud que provoca un bienestar en un grupo de personas, definitivamente, es un proyecto de discriminación y odio”.

“Lo que nosotros trabajamos no deberían ser asuntos de política, porque los derechos humanos deben ser asuntos innegables para el ser humano. Estamos dispuestos, también, a ir a la Legislatura todas las veces que haga falta, a discutir temas de nuestras comunidades y nuestras necesidades y a defendernos de ataques”, señaló.

Daniela también abordó los retos políticos, confiada en que prevalecerá el avance en derechos hacia la equidad. “Pienso que no importa cuántas personas se levanten para intentar silenciarnos, eso nunca va a tener más efecto que nuestras propias voces de resistencia”, sostuvo.

True Self Foundation también se encuentra trabajando en un proyecto de investigación, junto a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, para llevar a cabo un estudio de necesidades de las comunidades LGBTQ+ cada dos años. Además, la organización busca aumentar el apoyo al emprendimiento de las personas de las comunidades a las que sirve. “Que los empresarios, empresarias y empresaries en nuestras comunidades tengan dinero semilla y tengan el conocimiento para poder emprender y hacer sus negocios, para su sustento”, indicó Vázquez.