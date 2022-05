Disfrutar de un encuentro con la naturaleza marina, observar las especies acuáticas y conocer la historia que fundamenta el origen de la Bahía Jobos de Guayama es parte de la experiencia que se vive al navegar en el catamarán de Paseo a la Bahía, en este pueblo.

En un recorrido de Somos Puerto Rico, para documentar los atractivos de Guayama, encontramos a Miguel Rodríguez Fontánez, un contador público autorizado (CPA) cuya pasión por el mar le motivó a dejar atrás su cómoda oficina para convertirse en el capitán de la única paseadora que existe en la zona y que opera bajo una corporación.

Paseo a la Bahía Inc. ha sido para Miguel un gran reto que comenzó sin planificar. “Yo compré una lancha, no nueva, usada, que estaba arreglando para mi familia y la gente venía y me decía que los llevara a los cayos o los paseara y me ofrecían pagarme; y bueno, así comencé”, dijo el hombre que lleva más de ocho años al frente de los paseos marítimos de la zona.

Sin embargo, para el navegante no era el primer encuentro fortuito con el mar, ya que hace algunos años coqueteó con las carreras de lanchas hasta que en 2014, luego de varios accidentes, decidió calmar la adrenalina y transformarla en servicio marítimo. “Me gustaban las carreras de lanchas. Corrí en Puerto Rico, Santo Domingo y el Caribe. Tuve varios accidentes, pero casi me mato en el último y decidí no correr más”, narró el hombre que cada fin de semana se detiene en la carretera que lleva al Balneario de Pozuelo -con letrero en mano- para invitar a los transeúntes a un divertido paseo.

Apostando a su nueva faceta de navegante, Miguel invirtió sus ahorros en este innovador servicio en la zona, por lo que cada fin de semana sale tras los comensales que llegan a Guayama en busca de los sabrosos pastelillos de mariscos y los invita a una experiencia donde, con la jocosidad que le caracteriza, integra charlas de historia, naturaleza y cultura en un ambiente de fiesta y camaradería.

Miguel Rodríguez, capitán del catamarán que pasea por la Bahía de Jobos, que se ubica entre Salinas y Guayama.

“Les hablo de la Bahía de Jobos y de la comunidad, cómo se crea en tiempo de la esclavitud, cómo le ceden los terrenos y ahora después de 200 años cómo quieren expropiar a la comunidad de la orilla. También los llevo hasta las Ruinas de la Central Aguirre. Describo los mangles de la zona que son 62% de mangles que son lo que protegen el ecosistema, las especies de cuatro tipos de mangles existentes”, detalló el capitán que cuenta con los permisos requeridos y los conocimientos necesarios para navegar en el afluente, salvaguardando el ecosistema marino.

El catamarán, cuyo costo sobrepasa los $400,000, tiene capacidad para 49 personas y está equipado con salvavidas, luces de bengala, extintor contra incendios y otros equipos reglamentados por ley para la operación de este tipo de embarcación.

El recorrido tiene una duración de una hora y, aunque la pandemia redujo sustancialmente el flujo de visitantes, Miguel hace los viajes “con la cantidad de personas que aparezcan”.

“Tengo capacidad para 49 personas en cada viaje que dura alrededor de una hora. Todos los sábados y domingos desde las 9:00 de la mañana me paro con el anuncio e invito a la gente a subir conmigo. En días en semana, hago actividades privadas y una muy buena actividad que es por reservación es el Full Moon Party. Cuando hay luna llena salimos como a las 8:00 p.m. con DJ y todo y nos vamos a un islote. Allí les pongo música, y les digo que se pueden tirar al agua con o sin; con frío o sin frío”, dijo entre risas tras destacar que les garantiza cuatro horas de diversión a sus clientes.

El catamarán, de recién adquisición, fue construido específicamente para el calado de esta bahía, destacó Miguel.

Para información sobre esta fabulosa experiencia recreativa, puede llegar hasta el área de Pozuelo en Guayama o buscar a través de las redes sociales Paseo a la Bahía INC. Las actividades especiales requieren cita previa llamando al 787-406-4989.