Unas 100,000 personas no han podido solicitar el Vacu ID, la identificación electrónica oficial del gobierno que certifica que el solicitante ya completó el proceso completo de esta vacunación.

Esta situación, confirmada por Enrique Völckers Nin, secretario designado del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits), responde a personas cuyos datos no aparecen en el registro oficial del gobierno sobre la población vacunada.

Se trata de personas inoculadas en las farmacias Walgreens, CVS, Costco, Kmart y Walmart, además de en el Hospital de Veteranos. En entrevista con este diario, el funcionario explicó que, mediante el Programa federal de farmacias minoristas, estas compañías reciben vacunas directamente del gobierno federal. Lo mismo ocurre en el Hospital de Veteranos y otras entidades federales, dijo.

“Como ellos reciben las vacunas directamente por una asignación (federal) del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), hicieron el reporte del registro de vacunación al CDC, no al PRIR (Registro de Vacunación de Puerto Rico), del Departamento de Salud”, indicó.

A través del registro digital de las personas vacunadas, contó Völckers Nin, fue que se identificó ahora esta situación.

“Nos dimos cuenta que hay vacunados que no entraron al sistema”, reveló.

Para dialogar sobre esta situación y enmendarla, relató, se reunirá hoy con personal de Prits, el equipo de vacunación de Salud y portavoces de las cadenas de las farmacias implicadas. El propósito principal de la reunión, informó, es poder ejecutar la transferencia de datos.

“La conversación de mañana (hoy) es para identificar si en el proceso de transición de datos hubo algún error de transferencia”, señaló.

Mientras tanto, Völckers Nin comentó que se encuentra en conversaciones con los CDC y la Administración de Veteranos para también lograr la transición de datos de las personas vacunadas en este hospital. Advirtió, sin embargo, que como entidad federal en esta institución impera un estricto protocolo de confidencialidad.

“En (el Hospital de) Veteranos, no se reporta (información de vacunados). Se hacían unos (números) totales (de vacunas administradas), no el granulado con información de los vacunados”, indicó.

No obstante, reiteró que confía en que esta transferencia también se pueda lograr, ya que se trata de un compartir de datos entre entidades salubristas.

“Esperamos (poder lograrlo) en las próximas dos semanas”, dijo sobre el traslado de datos recopilados por entidades federales al registro del gobierno local sobre vacunación de COVID-19.

El funcionario admitió que esta situación provoca discrepancias entre la cantidad real de personas vacunadas y el registro oficial de la vacunación en la isla.

“En los números de Salud, siempre se dice que los números de vacunados son mayores a los reportados”, dijo.

Mientras, informó que hasta la tarde de ayer 495,994 personas ya habían solicitado y adquirido su Vacu ID. La cantidad de reclamos de personas que no logran gestionarlo por dificultades en el proceso ronda las 13,000 diarias.

“El problema principal es que no estén los datos (de la persona en el registro oficial del gobierno)”, sostuvo.

Advirtió que también hay personas que no aparecen como vacunados, ya que no existe un registro de cuándo recibieron las dos dosis del producto. Además, señaló que hay casos en que los datos registrados no coinciden con los que ya tiene el gobierno de la persona a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), situaciones que deben enmendarse de forma individual, explicó.

Aun así, Völckers Nin comentó que, al ritmo en que se ha movido el Vacu ID, para principios de septiembre se anticipa que aproximadamente un millón de personas debe contar con esta identificación electrónica sobre su proceso de vacunación.

“Esto demuestra que la digitalización funciona”, expresó, al manifestar que la meta de la primera fase de este proyecto es lograr que 1.4 millones de personas puedan accesar esta identificación.

Mientras tanto, Völckers Nin anticipaba que ayer mismo se lograría que medio millón de personas ya cuenten con el Vacu ID.

La primera fase del proceso se está realizando a través de la aplicación de CESCO Digital y las personas que cuenten con una licencia o identificación del DTOP se supone puedan gestionar el Vacu ID.

Según se ha informado, en la segunda fase se atenderá a personas que no tienen identificación oficial del DTOP, así como a menores sin teléfonos inteligentes. Mientras, en la tercera y última fase se podrá tramitar todas las credenciales de una familia en un solo pase de vacunación. Esta información se validará a través del Registro Demográfico.

“La tarjeta (manual) del CDC es igual de válida (que el Vacu ID) y nadie debe denegarla o rechazarla”, dijo Völckers Nin, quien sugirió que los datos de la tarjeta del CDC pueden validarse con una identificación oficial de la persona.

La cadena de farmacias Walgreens informó, a través de Lynnette Teissonniere, portavoz de la empresa, que “Walgreens Puerto Rico sigue todos los requisitos para reportar las dosis de vacunas COVID-19 administradas diariamente a los registros de Puerto Rico y del CDC”.

Por su parte, la demógrafa Judith Rodríguez informó que los dilemas con este registro electrónico podrían desalentar a personas a confiar en el sistema de vacunación y provocarles estrés a vacunados que no aparecen registrados.

“Esto afecta la política pública”, manifestó Rodríguez, al opinar que estos dilemas también crean dudas sobre la falta de transparencia.