El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, anunció hoy que la institución logró la subvención de $1 millón por parte de la multinacional Bank of America, que permitirá que estudiantes en necesidad económica reciban capacitación para completar su educación y formación para insertarse en la fuerza laboral.

“En el contexto histórico en que nos encontramos, en el principal centro docente y científico de Puerto Rico estamos enfocados en garantizar la mejor educación y el máximo desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Conscientes de que en la medida en que garantizamos mejores oportunidades profesionales para cada uno de nuestros alumnos, cerramos las brechas de desigualdad y pobreza, a la vez que generamos oportunidades económicas e inclusión”, destacó Haddock.

La subvención le garantiza a la UPR la cifra anual de $250 mil por un período de cuatro años. En ese término, se beneficiarán 400 estudiantes, quienes recibirán apoyo económico mediante becas, adiestramientos y capacitación para desarrollar destrezas que les permitan insertarse en el mercado laboral. La subvención beneficiará a alumnos de los 11 recintos y unidades que cursen estudios en los programas de administración de empresas.

La vicepresidenta de Filantropía, Wilma Santiago Gabrielini, sostuvo que la subvención es importante en estos momentos, donde la pandemia de COVID-19 ha generado grandes retos, en especial para los universitarios. “Este donativo demuestra una vez más la excelencia y capacidad que tiene nuestra institución para el desarrollo individual y colectivo a nivel local y global”, explicó.

Además de la UPR, reconocidas instituciones como la Florida International University, North Carolina A&T State University, Tennessee State University y la The City University of New York – Ciudad de Nueva York, Nueva York, fueron seleccionadas para la subvención que suma un total de $25 millones.