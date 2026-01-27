Urgen a la donación de sangre y plaquetas

El impacto de las tormentas invernales en Estados Unidos amenaza el suplido de sangre en Puerto Rico, donde alrededor del 30% del abasto depende de fuentes externas, por lo que el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Regino Colón Alsina, hizo este martes un llamado a donar sangre y plaquetas.

“Hacemos un llamado urgente y solidario al pueblo de Puerto Rico a donar sangre y plaquetas. La sangre no se fabrica, depende exclusivamente de la generosidad de personas dispuestas a ayudar. El Centro Médico de Puerto Rico, y particularmente en el Hospital de Trauma, cada donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó el galeno, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Por su parte, la directora médica del Banco de Sangre de Puerto Rico, María de los Ángeles Muñiz, explicó que “todo evento climático”, incluyendo las tormentas de nieve, “afecta la colección y el suplido de productos a nivel nacional”.

“Por ende, nosotros, en Puerto Rico, tenemos que ser un poquito más autosuficientes en estos períodos del año. Las tormentas invernales afectan los abastos de sangre en Puerto Rico”, puntualizó.

“En general, el Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico suple el 70% del abastecimiento de sangre para todos nuestros hospitales. El Hospital Pediátrico, el Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Municipal de San Juan, el Hospital de Trauma, la sala de emergencias de ASEM, en promedio, utilizamos 20,000 unidades (de sangre) al año. Como ya mencioné, el 70% viene del Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico, o sea, que no es suficiente”, dijo la doctora.

“Nosotros necesitamos, entonces, la ayuda de suplidores tanto locales como suplidores de Estados Unidos. Y ahí es donde viene la llamada de ayuda del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ese 30% que nosotros obtenemos es de suplidores externos”, abundó.

Colón Alsina destacó que lo más que se necesitan son plaquetas.

“Hacemos énfasis especial en la donación de plaquetas indispensables para pacientes oncológicos, cirugías complejas, trasplantes y casos de trauma. Las plaquetas tienen una vida útil de cinco días solamente. Por eso, la importancia de hacer hincapié en que queremos lograr aumentar nuestro abastecimiento de plaquetas. Y necesitamos estas donaciones que sean de forma constante. Una sola donación de plaquetas puede salvar hasta de tres a cuatro personas”, puntualizó.