Hace más de dos décadas, Radamés León de Jesús quiso probar su suerte vendiendo Lotería Tradicional, pues lo que ganaba en su trabajo no le alcanzaba para cumplir con sus compromisos mensuales.

Sin embargo, la jugada salió tan perfecta que hasta dejó su empleo de mantenimiento en un centro comercial, ya que el dinero que generaba con su agencia era más atractivo que su paga laboral.

Así, el hombre natural de Coamo pudo levantar un negocio, que empezó con 24 billetes semanales y que le permitió reclutar cerca de 20 vendedores en un momento determinado.

Apostado en la calle Dr. Santos P. Amadeo en Salinas, justo al lado de una institución bancaria, Radamés narró cómo logró sacar adelante su agencia, que vende unos seis primeros premios cada año, entre otros billetes agraciados.

“Este es mi sitio de trabajo. Aquí, llevo siete años”, destacó el coameño de 52 años.

Señaló que el negocio de vender Lotería Tradicional es una inquietud generacional, pues su abuela Josefa y sus tíos también tenían sus respectivas agencias. Así creció, experimentando el ambiente detrás de un puesto de billetes.

Por eso, cuando necesitó “un dinerito extra”, rápidamente pensó en la alternativa que, por años, representó el sustento de sus familiares.

“Yo empecé con 24 billetes. Era un dinerito extra que yo me ganaba cuando trabajaba en mantenimiento del ‘mall’ de Coamo. Por ahí, fui subiendo un poquito la agencia. Me fui desarrollando hasta que necesitaba tiempo para los billetes porque fui adquiriendo vendedores, fui ampliándome”, relató en medio del quehacer diario.

Al puesto de Radamés, llegan clientes de otros pueblos. (Isabel Ferré Sadurní)

“Llegó el momento en que tuve que renunciar a mi trabajo, porque me iba mejor en la lotería que el trabajo. Llegué a reclutar cerca de 20 vendedores porque empecé con 24 billetes, después lo aumenté a 36, 40, 50, 80 y ahora mismo vendo 840 billetes mensuales”, agregó.

Destacó que, actualmente, “me quedé vendiendo con mi esposa, Carmen Sánchez. Ella tiene también su agencia, igual que su hermana Ivette”.

“Entre todos vendemos 840 billetes, entre los tres. Eso lo incluimos todo, además de una persona que le estoy vendiendo y echando pa’ lante”, admitió.

Asimismo, aseguró que, “sinceramente, todos los años yo vendo aproximadamente seis primeros premios y, sin contar, el segundo, tercero y cuarto premio. He vendido de todo. He tenido suerte, porque de la extraordinaria he vendido como dos premios”.

“Antes, el primer premio de la lotería pagaba $150 mil y subió a $250 mil en la semana regular. El billetazo no existía; son tiradas especiales. Este año tiraron uno (billetazo) en abril, mayo, julio y viene uno en septiembre”, resaltó.

Por eso, a su puesto llegan clientes de otros pueblos, porque se ha corrido la voz de que Radamés les trae suerte.

“Aquí, llega de todo, jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores y gente de diferentes pueblos. La suerte está aquí”, asintió, al mencionar que “la gente de Salinas juega bueno”.

Así las cosas, León de Jesús brindó algunos consejos para “buscar la suerte”.

“Yo tengo el lema de que, si te pegas, no des propina. El que da propina no se pega. Si tú quieres pegarte, no des propina. La gente se pega, pero bota el dinero. Le digo a la gente que, cuando juegue, que coja el billetero en esa época que está vendiendo (premios)”, advirtió.

“Cuando el billetero no está vendiendo (premios), aguántate o juégale a otra persona. Cuando el billetero vuelve a vender premios, entonces, tú le juegas. No le juegue a un vendedor que no está en su mejor momento, o sea, que juegue cuando sabe que está de suerte”, sentenció.

Una de las metas de Radamés es alcanzar el primer premio de la “extraordinaria”. Mientras tanto, insistió en que vender Lotería Tradicional fue su mejor elección.

“Se puede vivir de la lotería”, concluyó.