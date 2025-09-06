Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vigilancia, sospecha y orgullo: ciudadanos del sureste reaccionan a las maniobras militares en la zona

El Nuevo Día conversó con residentes de Patillas, Humacao y Arroyo

6 de septiembre de 2025 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pese a que este sábado ya no había rastros de la presencia militar, los residentes en la zona permanecen alertas a las implicaciones que pueda tener el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe. (Pablo Martínez Rodríguez)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Patillas - La presencia del público era escasa este sábado en el litoral del sureste boricua. En las apaciguadas aguas turquesas, solo flotaban algunas yolas con pescadores y uno que otro velero. El escenario era supremamente distinto a las aglomeraciones de curiosos que, como si fuera una atracción turística, presenciaron el viernes el despliegue de naves de la Marina de Estados Unidos, que transformaron la playa en un campo de operaciones militares.

RELACIONADAS

Pese a que ya no había rastros de la presencia militar en la zona, vecinos de Humacao, Patillas y Arroyo permanecen alertas a las implicaciones –positivas y negativas– que pueda tener el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe.

Hasta la playa Las Pocitas, en Patillas, llegó Abel Morales Hernández, vecino de Humacao, como parte de un paseo por la costa acompañado de Antonia Ponce Díaz. Desde su hogar, han visto helicópteros militares provenientes de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, cuyo aeropuerto es utilizado, desde finales de agosto, para prácticas militares.

Antonia Ponce Díaz y Abel Morales Hernández, vecinos de Humacao.
Antonia Ponce Díaz y Abel Morales Hernández, vecinos de Humacao. (Pablo Martínez Rodríguez)

Aunque su intención era ver la playa, los adultos mayores guardaban la esperanza de divisar en el mar los barcos y equipos anfibios de la Marina, como otros lugareños el viernes.

“Hay mucha gente que le gusta y que le gustaría que volviera a reabrir Roosevelt Roads. Por una parte, les conviene a ellos, a los negociantes y los comerciantes. Pero, viendo la experiencia que hubo en el pasado, creo que no nos conviene”, opinó Morales Hernández.

A su vez, reconoció que, por el status político de Puerto Rico, “ellos (gobierno federal) pueden disponer de los terrenos. Si quieren, pueden reabrirla y no tienen que buscar la opinión de nosotros”.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En un comunicado de prensa, el cuerpo castrense informó que los “U.S. Marines y marineros de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU) ” comenzaban a “realizar entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico” a partir del domingo, 31 de agosto.Asimismo, la GNPR exhortó “a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la especulación y acudir a fuentes oficiales para información confiable”.
1 / 16 | Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

En la misma playa, estaba un residente en Patillas, quien se identificó como Frank. Desde su teléfono, mostró a El Nuevo Día imágenes que capturó el viernes, desde el mismo lugar, donde se avistaron tres buques de la Marina.

El jubilado indicó que las prácticas militares pueden ser un “disuasivo” para el narcotráfico que, sostuvo, utiliza las costas de Arroyo y Maunabo para descargar droga en Puerto Rico.

“Esto es otro instrumento más que ayuda a la tranquilidad de los ciudadanos y de toda esta área... Los países que no tienen seguridad son más fáciles de atacar”, dijo Frank, quien también validó que otras personas sienten incomodidad con la presencia militar, sobre todo, por la experiencia de Vieques.

Precisamente, esta fue una de las razones que proveyó el alcalde de Arroyo, Eric Bachier, para dar la bienvenida de las prácticas militares en las costas de su pueblo.

“Este tipo de ejercicios no solo reconocen la ubicación estratégica de Arroyo, sino que también reafirman el compromiso y la relación histórica que tenemos con las fuerzas armadas. Para nosotros, como comunidad, es motivo de orgullo y respeto”, indicó Bachier.

Sobre la “ubicación estratégica”, Iván González, vecino de Arroyo, está convencido de que las maniobras que se han realizado en Puerto Rico son el ensayo para un potencial desembarque en Venezuela.

“Lo que están haciendo es entrar a las playas aquí, simulando desembarques, en la práctica, pero lo que están es practicando cómo entrar a Venezuela”, consideró.

Bachier indicó, no obstante, que los ejercicios son rutinarios y no guardan relación con la actual tensión entre Estados Unidos y Venezuela, escalada tras el ataque a un barco presuntamente vinculado al Tren de Aragua, una organización transnacional con un amplio portafolio delictivo.

Desde la playa Las Pocitas, en Patillas, se vieron el viernes algunas de las embarcaciones militares.
Desde la playa Las Pocitas, en Patillas, se vieron el viernes algunas de las embarcaciones militares. (Pablo Martínez Rodríguez)

Según los informes del gobierno federal, 11 personas vinculadas a la red criminal murieron en el ataque contra la embarcación, en el sur del Caribe.

El Nuevo Día cuestionó si el Municipio de Arroyo expidió algún permiso ambiental para realizar las prácticas en la playa, a lo que Bachier respondió que, en la reunión donde se les informó del acontecimiento, había personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Lo que se discutió allí era que habría presencia de todos ellos para que no se cometiera ningún error o, si ocurría algún accidente, poder atenderlo de manera inmediata. Ahí, había un biólogo de Recursos Naturales y el subsecretario”, indicó.

Al ser increpado al respecto, el comisionado de Navegación del DRNA, Luis Márquez, no respondió si la agencia ha recibido consulta federal para las prácticas militares en ciertas zonas de la isla, y refirió las preguntas al Departamento de Seguridad Pública.

Mientras, al tiempo que el Senado aprobó una resolución en la que se expresa –“en nombre del pueblo puertorriqueño”– el respaldo a las acciones del gobierno federal respecto al narcotráfico y el régimen venezolano, el colectivo Madres Contra la Guerra convocó una manifestación contra la remilitarización del archipiélago, que se llevará a cabo este domingo, a las 4:00 p.m., frente a la base Muñiz, en Carolina.

El despliegue de unidades de la vigésimosegunda (22nd) Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina comenzó cerca de las 8:00 a.m. del 5 de septiembre de 2025 en las costas del Municipio de Arroyo.Aerodeslizadores (hovercraft) LCAC (Landing Craft Air Cushion) de la Marina transportaron sobre 100 soldados y vehículos de infantería blindados (IFV) a las playas de Arroyo.El alcalde de Arroyo, Eric Bachier Román, recibió a los comandantes a cargo del ejercicio y les obsequió camisas. La Infantería de la Marina también le permitió a las personas abordar los LCACs y tomarse fotos con el equipo y los soldados, aunque no ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación.
1 / 10 | Así transcurrieron las maniobras de práctica de la Unidad Expedicionaria de la Marina en Arroyo. El despliegue de unidades de la vigésimosegunda (22nd) Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina comenzó cerca de las 8:00 a.m. del 5 de septiembre de 2025 en las costas del Municipio de Arroyo. - Foto Suministrada

Yaritza Rivera Clemente y Adriana Díaz Tirado colaboraron en esta historia.

Tags
PatillasArroyoMarina de Guerra de Estados UnidosVenezuelaRoosevelt Roads
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: