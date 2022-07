Ante el proceso de reclutamiento de maestros retirados que realiza el Departamento de Educación, varios docentes que ya no están en el sistema coincidieron en que no regresarían a las salas de clases debido a que su retiro está bajo amenaza, las condiciones del magisterio son precarias y al no tener clara la oferta de trabajo de la agencia para los que ya recibieron algún tipo de jubilación incentivada.