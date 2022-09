La última vez que pasó un huracán por Puerto Rico le tocó a este municipio darle la bienvenida. Se trata del huracán María en el 2017.

Esta vez no fueron los vientos letales, sino el agua la que les hizo tener varias situaciones de emergencia durante la tarde del domingo, cuando alrededor de 200 familias tuvieron que ser rescatadas de la inundación provocada por el huracán Fiona.

”Las lluvias empezaron desde las 2:00 a.m. (del domingo) y 12 horas más tarde todos los ríos de Yabucoa estaban llenándose, y el problema fue que la marejada ciclónica no permitió que el agua saliera hacia el mar. Inundó todo lo que es el área agrícola del Valle de Yabucoa por los puentes de la PR53 y creó un caos en el área urbana, incluyendo la urbanización Jaime C. Rodríguez, del barrio Playita, que fue la más afectada”, explicó Miguel Flores, director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Yabucoa.

En dicha urbanización, contó, que tuvieron utilizar camiones militares y guaguas de transporte para sacar cerca de 150 familias en alrededor de cuatro horas para llevarlas a un refugio o a la oficina de Manejo de emergencias.

”Tuvimos personas que fuimos tres veces a avisarle antes y a lo último, cuando vieron el agua subiéndose, se decidieron”, agregó. “Simultáneo a eso me pasaba en la urbanización Jardines de Yabucoa, que queda en el casco urbano. Tres calles se inundaron y desalojamos más de 50 familias”.

La carretera que lleva al refugio principal del municipio, la escuela Ramón Quiñones, se vio obstruida durante la noche del domingo, complicando la situación al restringir el paso hasta el refugio.

El lunes, el conteo preliminar era de 93 refugiados. Algunos fueron a sus casas a buscar pertenencias para regresar, pero se esperaba que el número se redujera.

Temprano el lunes, el Río Guayanés continuaba anegando los terrenos del Valle de Yabucoa, que aún parecía una enorme piscina marrón, y vías como la PR3 en dirección a Maunabo estaba incomunicada por derrumbes y por áreas en las que el pavimento cedió.

Unas 12 brigadas municipales salieron desde temprano a despejar vías y ayudar a personas. La situación más crítica, pero que según Flores estaba bajo control, era la de una familia en el sector La Pica de la carretera PR3, en la que una familia de seis personas que vive en una zona rural escarpada, cuya residencia tiene una entrada muy empinada, permanecía incomunicada, aunque bien. La maquinaria resbaló al tratar de subir debido a un deslizamiento.

Otras carreteras como la PR182 y la PR9902 también tenían deslizamientos de terreno y partes del barrio Jácana estaban incomunicadas por la misma razón en la PR902.

Flores indicó que aunque no hay suministro de agua de la AAA en el municipio, la mayoría de los barrios tienen tanques de agua con sistemas placas solares y generador eléctrico. Las brigadas estaba intentando llegar hasta algunos de esos pozos para reportar su estatus.

La infraestructura eléctrica sufrió un poco en el municipio.

”En cuestión de vientos, no fue lo mismo que María, que era categoría cinco casi. Eso fue algo que literalmente tumbó toda la vegetación y arrancó hasta postes de cemento. Algo que nunca habíamos visto”, relató Flores. “Pero en términos de inundaciones, esto (Fiona) fue peor que María. Desde 2008 no se daba una inundación de esta manera. En la urbanización Jaime C. Rodríguez se inunda un pie de agua, pero ayer había siete pies de agua. Había carros flotando”.