Yanira Raíces Vega reconoce deficiencias en escuelas ante publicación de vídeos por alumnos

“Como siempre he dicho, estamos en un período de rehabilitar nuestras escuelas; quisiéramos que fuera más rápido de lo que se está haciendo. No obstante, se reconoce que la mano de obra diestra, no contamos con eso, que tenemos una cantidad limitada de contratistas. Así que los trabajos se tienen que hacer por bloques; en un primer número de escuelas, después el próximo bloque, y así sucesivamente”, indicó en entrevista con El Nuevo Día.