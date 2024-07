Zoé Laboy respalda a Manuel Calderón Cerame como representante por el precinto 4 de San Juan

“Conocí a Manuel Calderón Cerame como compañero y esposo de una de las hijas con que la vida me ha bendecido. Con el tiempo, lo he conocido como persona y profesional. Conozco de su amor por Puerto Rico y su compromiso con la defensa de los derechos de todos y todas ”, sostuvo Laboy Alvarado.

Además de resaltar las razones que la llevaron a respaldar a Calderón Cerame, la exfuncionaria recalcó que, en las elecciones de este año, votará por candidaturas. “No compartimos (Calderón Cerame y ella) el ideal del status (político de Puerto Rico). Sin embargo, también he hecho público que, en esta elección, quizás diferente a las otras, yo no voy a poner una cruz debajo de la Palma endosando a todos y votando por todos y todas las candidatas del Partido (Nuevo Progresista), porque, quizás, la edad y la experiencia me han llevado a concluir que hay excelentes candidatos dentro de la Palma, pero hay otros que yo no apoyo”, anotó.