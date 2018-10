El ministro de Transporte de Canadá, Marc Garneau, anunció que las aerolíneas deberán permitir en sus vuelos nacionales que el viajero porte hasta 30 gramos (0.066 libras) de marihuana para uso recreativo a partir del próximo 17 de octubre, cuando entra en vigencia la nueva Ley de Cannabis.

“Mientras el vuelo sea doméstico (local), las personas pueden llevar una cierta cantidad para uso personal. Sin embargo, les recordaría a las personas que si van a un país como Estados Unidos, las reglas de ese país son las que se aplican ", dijo Garneau, según la cadena canadiense Global News.

"Después del 17 de octubre de 2018, a los pasajeros se les permitirá tener una cantidad legal de cannabis, que es de 30 gramos, ya sea en su equipaje de mano o en su maleta registrada, si están volando a un destino nacional (es decir, dentro de Canadá)", informó el Ministerio de Transporte canadiense.

Por su parte, la Autoridad Canadiense de Seguridad en el Transporte Aéreo (CATSA) explicó a los medios de comunicación locales que está preparando los procedimientos de verificación en los puntos de revisión.

“Estamos evaluando los impactos que tendrá la Ley de Cannabis en nuestras operaciones y trabajaremos con nuestro regulador, Transport Canada, en los cambios apropiados a nuestros procedimientos actuales", indicó CATSA en un comunicado.

Mientras tanto, Air Canada, la aerolínea más grande del país, recordó a los viajeros que si se les negara la entrada a otro país porque llevaban marihuana, el viajero solo "sería responsable de las consecuencias", incluido el pago de otro vuelo de regreso a Canadá.

El sitio web de la aerolínea también advirtió que debido a "situaciones imprevistas", los vuelos nacionales a veces tienen que aterrizar en los aeropuertos de los Estados Unidos, donde llegar con la marihuana sería ilegal.

Canadá se convirtió en el segundo país del mundo (el primero fue Uruguay) en legalizar el uso recreativo de la marihuana cuando los senadores aprobaron la Ley de Cannabis en junio. El acto entrará en vigor el 17 de octubre.

"Ha sido demasiado fácil para nuestros hijos obtener marihuana, para que los delincuentes cosechen las ganancias. Hoy, cambiamos eso. "Nuestro plan para legalizar y regular la marihuana acaba de ser aprobado en el Senado", escribió el primer ministro Justin Trudeau, luego de la histórica sentencia.

