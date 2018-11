Haití vive este miércoles una nueva jornada de huelga, que mantiene paralizada la capital haitiana por tercer día consecutivo, tras la multitudinaria protesta del domingo pasado en contra de la corrupción en la que un sector de la oposición también exigió la renuncia del presidente Jovenel Moise.

La incertidumbre continúa en el país ante esta movilización contra el gobierno, que mantiene paralizada la capital y otras ciudades del país desde hace tres días, a la espera de que el presidente Jovenel Moise dirija un mensaje a la Nación.

Renald Lubériece, asesor del presidente, dijo a la prensa que el mensaje a la Nación que se había anunciado anoche que dirigiría el presidente Moise tuvo que ser aplazado por "problemas técnicos", y señaló que se difundirá este miércoles, sin precisar hora.

El pasado domingo, antes del inicio de las multitudinarias protestas convocadas para exigir al gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, Moise hizo un llamado al diálogo en otro mensaje a la Nación.

Pero un sector de la oposición, rechaza el diálogo y exige la renuncia de Moise al considerar que es un obstáculo para que se haga justicia en el caso de Petrocaribe ,programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas.

En la capital haitiana, las escuelas permanecen de nuevo cerradas, apenas hay transporte público y hay calles que continúan bloqueadas pese a las intervenciones de la Policía.

Los pocos vehículos que salieron a las calles en zonas de la capital como Pétion-Ville y Delmas fueron de personas buscando agua y comida.

Las estaciones de gasolina están cerradas y el precio de la gasolina ha aumentado más de un 30% en los últimos días en el mercado informal.

Uno de los líderes de la oposición, André Michel, dijo el martes a la prensa que "Jovenel Moise tiene que abandonar el poder" y señaló que ha perdido "el control del país".

"No podemos permitir más muertos, más inestabilidad. El juicio Petrocaribe no es posible con Jovenel Moise como presidente, él es un obstáculo para el proceso. El presidente tiene que aceptar que el pueblo no quiere que el permanezca en el poder", añadió.

En las protestas del domingo murieron tres personas, según la Policía, aunque los organizadores afirman que se registraron al menos 11 muertos.

Desde agosto pasado se han registrado protestas para exigir al gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe y se enjuicie a los responsables.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido actualmente en el poder en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de $2,000 millones, según una investigación del Senado.