Washington — El presidente estadounidense Donald Trump condenó el domingo por Twitter el “ataque QUÍMICO sin sentido” en Siria que mató a mujeres y niños, aunque no ofreció evidencia para respaldar la aseveración de socorristas y opositores sirios de que se usó gas venenoso.

Trump, sin dar detalles, dijo que se pagaría “un alto precio” y llamó “animal” al presidente sirio Bashar Assad.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...