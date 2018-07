Irán — Irándetuvo a una adolescente que publicó videos bailando en Instagram y atrajo a decenas de miles de seguidores.

Maedeh Hojabri, una gimnasta de 18 años, reconoció haber incumplido las normas morales de la República Islámica, según un video publicado el viernes por la televisora estatal en el que insistió en que no era su intención y que solo buscaba tener más seguidores. No estuvo claro si la declaración se produjo bajo coacción.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#?????_????? pic.twitter.com/3EDVR9veV3