4 puntos clave para entender la crisis en Cuba

El operativo que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump en Venezuela el pasado 3 de enero no solo ha tenido consecuencias en el país suramericano, sino que también sus efectos se han sentido en el Caribe, particularmente en Cuba.

Por los pasados 50 años, ambos países han entablado una relación de intercambio comercial, atada, particularmente, en la dependencia de Cuba en el petróleo venezolano. El nuevo escenario de Venezuela ha creado un efecto dominó que ha alimentado la crisis nacional de Cuba, luego de quedarse sin su mayor aliado en la región.

A continuación, te explicamos puntos clave que necesitas conocer para entender la crisis que vive el pueblo cubano.

1. Bloqueo petrolero

Por las pasadas semanas, encontrar gasolina para los cubanos se ha convertido en una odisea. Al Estados Unidos lograr el control del petróleo venezolano, más las limitaciones impuestas por este país a otros para que den acceso a Cuba con otros mercados, la vida allí se ha recrudecido.

PUBLICIDAD

El 7 de febrero de este año, Cimex, empresa controlada por Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), suspendió temporalmente la venta de combustible en pesos cubanos debido a una grave escasez de combustible.

Esto implicaría que la mayoría de los cubanos, quienes dependen de salarios en pesos cubanos, quedarían prácticamente sin acceso legal a gasolina o diésel, agravando la crisis de transporte diario.

Estas medidas, han fomentado que se use el mercado negro para vender el diésel, además de afectar el traslado de los ciudadanos al trabajo, las escuelas y la llegada de suministros.

2. El mercado negro de Cuba

El dólar es lo más que se busca en el mercado negro para poder costear la escasez del petróleo. Aunque el precio del dólar estadounidense es extremadamente volátil y está en constante cambio, usualmente se puede encontrar por aproximadamente 110 pesos cubanos. El peso cubano a caído un 15% en lo que va de año.

3. Cancelación de vuelos

El turismo en Cuba se concentra mayormente en vuelos provenientes de Rusia. La Agencia EFE, reporta que, dado a la incertidumbre en la crisis petrolera, las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind han suspendido temporalmente sus vuelos a Cuba “debido a las dificultades de abastecimiento” y no retomarán estas rutas “hasta que la situación cambie”. Otros países europeos, como Alemania y Suiza, también han advertido a sus ciudadanos de viajar al país caribeño. “Se desaconsejan los viajes no necesarios a Cuba debido a los notables efectos del déficit agudo de combustibles”, señaló en su web el Ministerio de Exteriores alemán.

PUBLICIDAD

4. Ayuda humanitaria

El presidente estadounidense dijo en una conferencia de prensa el 4 de enero, un día después de la captura de Maduro, que “no creo que necesitemos ninguna acción, Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibía todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”.

Sin embargo, países como México buscan una forma de aliviar la necesidad energética cubana sin que esto implique exponerse a las represalias de Estados Unidos y anunció la entrega de ayuda humanitaria, aunque ratificó que los envíos de crudo a la isla están suspendidos, en medio de las amenazas de Washington D.C. Por su parte, Moscú advirtió que seguirá con su proceso de envíos de petróleo al país latinoamericano a pesar de las advertencias arancelarias de Donald Trump, según el medio France 24.