NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

A prisión australiano que traficaba reptiles ocultos en bolsas de popcorn y latas de galletas

El hombre fue condenado en Sídney a una pena récord de ocho años de cárcel, informó el Ministerio de Medioambiente

17 de febrero de 2026 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la acusación, Luis Vázquez Álvarez, mejor conocido como "Luisito Popcorn", está vinculado a un asesinato en Salinas en el 2018.
Un australiano de 61 años fue condenado en Sídney. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Sídney, Australia - Un australiano de 61 años fue condenado en Sídney a una pena récord de ocho años de prisión por el tráfico ilegal de reptiles nativos ocultos en bolsas de palomitas de maíz, latas de galletas y en un bolso, informó el Ministerio de Medioambiente (DCCEEW).

RELACIONADAS

El Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur, con sede en Downing Centre, impuso la sentencia el pasado viernes, que incluye un período mínimo sin libertad condicional de cinco años y cuatro meses, por tres cargos combinados de intento de exportación de especímenes nativos en 15 paquetes enviados entre 2018 y 2023 a Hong Kong, Rumanía, Corea del Sur y Sri Lanka.

Según el comunicado, se trata de la mayor condena impuesta a un traficante de fauna silvestre en Australia, sin aclarar si el acusado completó algunas de sus exportaciones ilegales.

Investigadores del DCCEEW recuperaron 101 reptiles vivos en paquetes interceptados y, con la asistencia de la Policía de Nueva Gales del Sur, incautaron varios cientos más durante registros posteriores en varias operaciones.

Los animales, entre ellos lagartos Tiliqua rugosa (o shingleback), lagartos lengua azul, dragones barbudos y distintas especies de eslizones (reptiles de cuerpo alargado y cilíndrico), eran colocados en bolsas de algodón y ocultados dentro de envases comunes para evitar su detección.

Otros tres miembros de esta red criminal también fueron condenados.

“El comercio internacional ilegal de nuestra preciada fauna es cruel y tiene un impacto devastador en la biodiversidad”, señaló un portavoz del DCCEEW en el texto, y advirtió que esta sentencia “envía un mensaje claro” a quienes buscan lucrarse con la exportación ilícita de especies protegidas.

La exportación de especies nativas reguladas sin permiso constituye un delito bajo la legislación ambiental nacional, con penas máximas de hasta diez años de prisión y multas de $330,000 australianos (unos 200,000 euros) para individuos.

Australia, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, cuenta con un estricto marco legal para la protección de su fauna, que prohíbe la exportación de especies protegidas sin permiso y desarrolla programas de conservación y recuperación de hábitats.

Tags
Breaking NewsAustraliaambienteSídneyAnimales
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
