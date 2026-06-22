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Abelardo de la Espriella se autoproclama ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

El candidato conservador mantenía un estrecho margen sobre el senador Iván Cepeda

22 de junio de 2026 - 7:39 AM

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se dirige a sus seguidores desde el interior de una cabina a prueba de balas en un mitin de celebración durante la noche del domingo. (Rodrigo Abd)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bogotá - El conservador Abelardo de la Espriella se autoproclamó vencedor de la reñida segunda vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia, en la que fue el candidato más votado.

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“Me presento esta noche ante ustedes para anunciar la noticia más importante de mi vida: el pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente”, declaró De la Espriella al pronunciar su primer discurso ante miles de simpatizantes que ondeaban banderas de Colombia en Barranquilla, al norte del país. “Sus libertades estarán protegidas, al igual que sus derechos, aunque no hayan votado por mí”, añadió.

De la Espriella, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, obtuvo el 49.66% de los votos, según el 99.98% del recuento preliminar facilitado por la Registraduría Nacional; mientras que el senador Iván Cepeda, aliado del presidente saliente Gustavo Petro, obtuvo el 48.70%. La diferencia entre ambos candidatos era de más de 250,000 votos.

En los próximos días, los jueces electorales llevarán a cabo el recuento final que determinará quién es el ganador de las elecciones.

Una indígena de la comunidad Misak deposita su voto este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.El ganador sucederá al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ve en esta foto hablando luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo.Una persona observa a integrantes del Ejército de Colombia que prestan servicio de custodia durante una operación de patrullaje, en Cali, como preámbulo a las elecciones presidenciales.
1 / 11 | En imágenes: Colombianos salen a elegir a su nuevo presidente. Una indígena de la comunidad Misak deposita su voto este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. - Agencia EFE

Tras conocerse el recuento, Cepeda pidió que se esperara al resultado definitivo en un acto celebrado ante sus simpatizantes en Bogotá.

“Reconocemos que el preconteo es un dato que aún no es oficial ni vinculante”, afirmó, y adelantó que los abogados de su partido “están procediendo a impugnar 33,000 mesas electorales en todo el país. Cada una de ellas deberá ser objeto de escrutinio”.

Petro, por su parte, publicó en X que “no se puede proclamar a nadie presidente. Es el recuento el que determina quién es el presidente”. A su vez, pidió tranquilidad a la ciudadanía ante un “país dividido por la mitad”.

“Al señor Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo de Colombia”, afirmó De la Espriella. “Eviten provocar un incendio social... hagan las maletas y prepárense para ejercer la oposición”, añadió.

Una victoria de De la Espriella, un abogado de 47 años, supondrá un giro en el modelo político progresista de Petro.

El candidato independiente apodado “El Tigre” decidió que su primera candidatura electoral fuera para el cargo más importante del país tras amasar una fortuna gracias a su carrera como abogado y, posteriormente, como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa. Prometió mano dura contra los “narcoterroristas” y la construcción de megacárceles al estilo de las del salvadoreño Nayib Bukele.

De la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero se crió en la costa caribeña. Se enorgullece de llevar una vida lujosa y tranquila en Italia, donde residía hasta antes de presentarse como candidato, vida que cambió para “servir a la patria” y que le ha obligado a estar constantemente rodeado de escoltas y a llevar chalecos antibalas debido a las amenazas contra su vida denunciadas durante la campaña.

Las elecciones, en las que más de 41 millones de colombianos tenían derecho a voto, se celebraron en un clima de preocupación entre la población por la violencia perpetrada por los grupos armados ilegales y las sucesivas advertencias de Petro sobre un posible fraude, del que no presentó pruebas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a De la Espriella, a quien se refirió como “presidente electo” de Colombia. En la red social X, Rubio afirmó que espera con interés colaborar “estrechamente” en materia de seguridad regional y poner fin a la “inmigración ilegal” hacia Estados Unidos.

Propuestas antagónicas

En las calles de Bogotá, la gente gritaba “¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!“, tocaba las bocinas de sus coches y ondeaba banderas de Colombia, mientras que en el mitin de Cepeda en Bogotá sus seguidores lo animaban al unísono con “¡Sí se puede!“.

Ambos candidatos presentaron a los votantes estrategias muy diferentes para evitar que en Colombia se recrudezca la violencia con atentados con coches bomba, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados que los colombianos han sufrido en las últimas décadas.

Varios ataques con explosivos han avivado la preocupación por la escalada de la violencia mientras Colombia se alista para celebrar elecciones presidenciales.El ataque más letal se registró el sábado, cuando detonó una bomba en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país.El candidato oficialista Iván Cepeda, uno de los que encabeza las encuestas de intención de voto, cuestionó que los ataques tuvieran lugar donde existe un amplio respaldo ciudadano” al gobierno, por lo que podrían haber buscado “generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.
1 / 13 | En imágenes: Colombia sufre una ola de ataques antes de las elecciones presidenciales. Varios ataques con explosivos han avivado la preocupación por la escalada de la violencia mientras Colombia se alista para celebrar elecciones presidenciales. - Santiago Saldarriaga

De la Espriella, sin experiencia en política, promete acabar de una vez por todas con los esfuerzos de diálogo y dedicarse a combatirlos con “la fuerza de las armas”.

Cepeda, de 63 años, quien ha actuado como mediador en varios diálogos de paz con los grupos armados, no descarta continuar con las negociaciones a pesar de que la política de paz de Petro ha sido cuestionada. También promete dar continuidad a la agenda política de Petro, centrada en un cambio a favor de los más vulnerables, ya que, según alega, la oposición no permitió al presidente saliente llevar a cabo todos sus proyectos sociales durante su mandato.

“Colombia se juega su “partido más importante”“, señaló De la Espriella en un vídeo que difundió al inicio de la jornada electoral, en el que aparecía junto a su esposa e hijos, todos vestidos con la camiseta de la selección colombiana de fútbol.

Cepeda votó en un colegio electoral situado al sur de Bogotá e instó “a votar con tranquilidad y serenidad, y a que triunfe la democracia”.

La vendedora ambulante Yolanda Hernández aseguró a AP que en 2022 votó por Petro, pero que ahora se ha decantado por De la Espriella.

“Queremos que haya un cambio en Colombia porque siempre es la misma violencia, siempre lo mismo”, dijo Hernández. Petro “dijo que iba a bajar los precios de los servicios y de los alimentos, y todo está más caro”.

Las elecciones se celebraron una década después de la histórica firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero la violencia ha resurgido con fuerza debido a la disputa entre los grupos armados por el control de los ingresos ilegales procedentes del narcotráfico y la minería informal.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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