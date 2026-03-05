Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 200 muertos en derrumbe de mina de coltán en Congo

Se trata del más reciente de este tipo de accidentes en los territorios ricos en minerales del país, controlados por grupos rebeldes

5 de marzo de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mineros trabajan en la cantera de coltán D4 Gakombe en Rubaya, República Democrática del Congo. (Moses Sawasawa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El derrumbe en una mina dejó al menos 200 muertos el martes en un importante yacimiento de coltán en el este de la República Democrática del Congo, de acuerdo con las autoridades congoleñas, una cifra disputada por el grupo rebelde que controla la mina.

El derrumbe ocurrió el martes en las minas de Rubaya, que están controladas por los rebeldes del M23, según un comunicado de prensa del Ministerio de Minas emitido el miércoles, el más reciente de este tipo de accidentes en los territorios ricos en minerales del país, controlados por grupos rebeldes.

Fanny Kaj, una alta funcionaria del M23, el grupo que controla las minas, cuestionó la cifra y afirmó que el derrumbe fue causado por “bombardeos” y que únicamente cinco personas habían muerto.

“Puedo confirmar que lo que la gente está publicando no es cierto. No hubo deslizamiento de tierra; hubo bombardeos, y el número de muertos no es el que la gente está diciendo. Se trata simplemente de unas cinco personas que murieron”, afirmó Kaj.

Ibrahim Taluseke, un minero del lugar, manifestó que había ayudado a recuperar más de 200 cuerpos de la zona.

“Tenemos miedo, pero son vidas las que están en peligro”, dijo Taluseke. “Los dueños de las minas no aceptan que se revele el número exacto de muertes”.

Rubaya se encuentra en el corazón del este del Congo, una parte rica en minerales de la nación centroafricana que durante décadas ha sido azotada por la violencia de las fuerzas gubernamentales y distintos grupos armados, incluido el M23, respaldado por Ruanda y cuyo reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto y agravado una crisis humanitaria ya de por sí seria.

El Congo es un importante proveedor de coltán, un mineral negro metálico que contiene tantalio, un metal raro clave en la producción de teléfonos inteligentes, ordenadores y motores de aeronaves.

El país producirá alrededor del 40% del coltán del mundo en 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Australia, Canadá y Brasil son otros grandes proveedores. Más del 15% del suministro mundial de tantalio proviene de las minas de Rubaya.

El M23 se apoderó de la ciudad en mayo de 2024 y tomó el control de sus minas. Según un informe de las Naciones Unidas, desde que se apoderaron de Rubaya, los rebeldes han cobrado impuestos al comercio y al transporte de coltán, generando al menos 800.000 dólares al mes.

El este de República Democrática del Congo ha tenido varias crisis durante décadas. Diversos conflictos han creado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 7 millones de personas desplazadas, incluidas más de 300,000 que han huido de sus hogares desde diciembre.

Los gobiernos congoleño y ruandés firmaron un acuerdo de paz en junio, mediado por Estados Unidos, y continúan las negociaciones entre los rebeldes y el Congo. Sin embargo, los combates continúan en varios frentes en el este del Congo, y siguen cobrando numerosas víctimas civiles y militares.

El acuerdo entre el Congo y Ruanda también abre el acceso a minerales críticos para el gobierno de Estados Unidos y para empresas estadounidenses.

Un derrumbe similar el mes pasado mató a más de 200 personas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
