Mundo
Suscriptores
Al menos 25 muertos en un incendio en dos edificios en India

El siniestro arrasó las estructuras de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida

30 de enero de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley. (Shutterstock)
Por AFP
Agencia de noticias

Al menos 25 personas murieron al incendiarse dos edificios en la megápolis india de Calcuta, anunciaron el viernes las autoridades locales, mientras continúa la búsqueda de una veintena de desaparecidos.

El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.

“El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble”, explicó.

El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.

El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.

Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.

Breaking News IndiaIncendios
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
