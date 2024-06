El hospital inicialmente informó que entre los muertos en el ataque a la escuela había nueve mujeres y 14 niños. La morgue del hospital ajustó posteriormente estos registros para mostrar que tres mujeres, nueve niños y 21 hombres habían fallecido. No quedó claro de inmediato qué causó la discrepancia. Un periodista de Associated Press contó los cuerpos, pero no pudo mirar debajo de las mortajas.