René Pérez lanza tema por los niños de Gaza y cuestiona el “silencio” de sus colegas artísticos

La ofensiva de Israel en Rafah ha hecho que alrededor de un millón de palestinos huyan de la ciudad del sur de Gaza y se dispersen a lo largo de la costa, viviendo en condiciones infrahumanas y medio de la pobreza y el hambre. Los bombardeos en Gaza no han cesado en los últimos ocho meses. Israel ha impedido el suministro de electricidad, combustible y alimentos en Gaza, lo que ha provocado una crisis humanitaria para más de 2.2 millones de personas atrapadas en su territorio.

Ante esta situación, el rapero compuso un tema que publicó hoy, jueves, en sus redes sociales en solidaridad con los niños y las familias palestinas. Aseguró sentir “impotencia” y cuestionó “el silencio” sus colegas artistas, quienes no se han expresado sobre la situación.

“Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad”, expresó el artista en sus redes sociales, junto a la publicación de un video en el que participaron niños palestinos emigrantes.