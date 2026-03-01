Al menos nueve muertos tras asalto de chiíes al consulado de Estados Unidos en Pakistán por muerte de líder iraní

KARACHI, Pakistán - Al menos nueve personas murieron y alrededor de dos docenas resultaron heridas en Pakistán durante enfrentamientos violentos con la policía y fuerzas paramilitares el domingo después de que cientos de manifestantes asaltaran el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria de Karachi, informaron las autoridades.

La violencia se produjo horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 25 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que e centro había recibido en un principio seis cuerpos y varias personas heridas. La cifra de fallecidos subió a nueve después de que tres heridos graves murieran, indicó.

Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán.

El alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado de Estados Unidos, pero posteriormente fueron dispersados. “La situación ahora está completamente bajo nuestro control”, dijo Baloch.

Desestimó como infundados los informes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.

Testigos dijeron que decenas de manifestantes chiíes permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro (media milla) del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Según dijeron, uno de los manifestantes había intentado quemar una ventana del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar y dispersaran a los manifestantes.

El gobierno provincial de Sindh, en un comunicado, instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió que no participaran en la violencia.

Los chiíes también realizaron una manifestación pacífica en Multan, una ciudad de la provincia de Punjab, coreando consignas contra Israel y contra Estados Unidos. Mamoona Sherazi, quien asistió a la manifestación, dijo que estaba protestando por la muerte del líder supremo de Irán. Describió a Jamenei como una figura paternal y una voz fuerte para los chiíes, y agregó que también apoyaba a los musulmanes suníes que enfrentan opresión. “Si Dios quiere, nunca nos inclinaremos ante Estados Unidos e Israel”, dijo.

Los chiíes también realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía. Faisal Kamran, un alto funcionario policial, dijo que los manifestantes intentaron protestar fuera del consulado, pero no se les permitió. La policía dispersó a la multitud cuando intentaron marchar hacia el edificio, dijo.

También se planeó una manifestación en la capital, Islamabad, y en otras partes del país. Las autoridades dijeron que el gobierno ha reforzado la seguridad alrededor de la embajada de Estados Unidos en la capital, y de los consulados en todo el país, para evitar más violencia.

Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, y representan una de las comunidades chiíes más grandes del mundo. Con frecuencia han realizado manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en el pasado, aunque enfrentamientos de esta magnitud son raros.

