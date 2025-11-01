Opinión
Suscriptores
1 de noviembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al menos nueve muertos y decenas de heridos en una estampida en un templo hindú en el sur de India

Una investigación inicial sugería que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles se rompió

1 de noviembre de 2025 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heridos en estampida de templo en Haridwar, India, son llevados a hospital. Familiares esperan.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida en un popular templo hindú en el sur de India, informaron las autoridades locales el sábado.

El incidente ocurrió en el templo Swamy Venkateswara en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, donde cientos de devotos se habían reunido para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi, según comentó el agente de policía K. V. Maheswra Reddy a Associated Press.

En este día, los devotos ayunan y ofrecen oraciones a Vishnu, una deidad clave del hinduismo.

Una investigación inicial sugería que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida descontrolada, explicó Reddy.

Swapnil Dinkar Pundkar, funcionario de alto rango del gobierno local, dijo que se temía que hubiera más víctimas. “Inicialmente, teníamos reportes de siete muertes, pero dos personas más han sucumbido a sus heridas mientras que el estado de otras dos es crítico”, señaló.

Ocho de los fallecidos son mujeres y uno es un niño, dijo Pundkar, agregando que al menos 16 devotos heridos en la estampida están siendo atendidos en un hospital local, mientras que otros 20 están en estado de shock y bajo observación en un hospital diferente.

Imágenes de video en medios locales mostraron a personas apresurándose a ayudar a aquellos que se desmayaron en la estampida y jadeaban tratando de respirar. Se vio a algunos frotando las manos de los que cayeron al suelo.

El primer ministro, Narendra Modi, y el funcionario electo de más alto rango de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, expresaron su pesar y ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Las autoridades estatales en Andhra Pradesh dijeron que el lugar era un templo privado en 12 acres (4,8 hectáreas) de terreno y no estaba bajo el control del gobierno. A pesar de su capacidad máxima de 3,000, la multitud aumentó a alrededor de 25,000 el sábado.

“Los arreglos no se hicieron en consecuencia, ni se proporcionó información al gobierno por parte de la persona correspondiente. Esta es la razón del accidente”, dijo la unidad de verificación de datos del estado en un comunicado en las redes sociales.

Naidu prometió medidas firmes contra los responsables de la mortal estampida y ordenó una investigación sobre el incidente, según medios locales.

Las estampidas en reuniones religiosas no son infrecuentes en India, donde a menudo se congregan grandes multitudes en templos o sitios de peregrinaje, que en ocasiones sobrepasan la infraestructura local y las medidas de seguridad.

En julio, una estampida en un popular templo hindú en el norte de India dejó al menos seis personas muertas y decenas de heridos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
