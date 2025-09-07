Opinión
7 de septiembre de 2025
80°tormenta
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos ocho heridos tras caída de miniván desde un puente en Lima

Dos de los afectados se encuentran en condición grave

7 de septiembre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un grupo de bomberos y policías durante las labores de rescate del autobús siniestrado en Perú (EFE).
El vehículo rompió la baranda y cayó desde el puente Ricardo Palma, que une el centro de la capital peruana con el tradicional distrito del Rímac, al pasar sobre el río del mismo nombre y hacia una zona del parque en el que están los vestigios de la muralla que cercaba a Lima en tiempos coloniales. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego de que una miniván con pasajeros cayera este domingo, por causas aun no precisadas, desde un puente en el centro histórico de Lima y rumbo a la zona turística del Parque de la Muralla, informaron fuentes oficiales.

El vehículo rompió la baranda y cayó desde el puente Ricardo Palma, que une el centro de la capital peruana con el tradicional distrito del Rímac, al pasar sobre el río del mismo nombre y hacia una zona del parque en el que están los vestigios de la muralla que cercaba a Lima en tiempos coloniales.

La caída del automotor dejó a ocho pasajeros heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave, señaló el jefe de la Brigada de los Bomberos, José Ricalde, en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.

La delegación informativa indicó que los heridos presentaron hemorragias y fracturas, además de diversas contusiones severas, por lo que fueron trasladados al hospital Arzobispo Loayza, en el centro de Lima, y al Hospital de Emergencias Pediátricas, en el caso de los menores de edad.

Hasta el lugar del accidente llegaron unidades de los bomberos, agentes de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Las autoridades se mantienen en la zona mientras se espera la autorización para retirar el vehículo y se toman las medidas de seguridad en el puente, uno de cuyos carriles ha sido cerrado para el tráfico.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: