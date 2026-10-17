Amor artificial: hombre en Brasil viaja para conocer a su novia virtual y descubre que no existía

Un albañil brasileño de 49 años recorrió aproximadamente 2,100 kilómetros para conocer a una mujer con la que creía haber establecido una relación por internet.Sin embargo, al llegar a su destino descubrió que Jéssica Fazendeira, la persona que buscaba, era un personaje generado mediante inteligencia artificial (IA).El caso ocurrió en Brasil y terminó con la intervención de las autoridades locales para ayudar al hombre a regresar a su región.El protagonista de esta historia es Edimar Rocha Martins, un trabajador de la construcción que salió de Imperatriz, en el estado brasileño de Maranhão, y viajó hasta Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con la esperanza de encontrarse con Jéssica Fazendeira.El hombre llegó a la ciudad el domingo 11 de octubre, después de recorrer una distancia aproximada de 2.100 kilómetros.Su decisión estuvo relacionada con los videos que había visto en redes sociales, en los que una mujer invitaba a sus seguidores a trasladarse a una propiedad rural para comenzar una nueva vida.Jéssica Fazendeira, el personaje creado por IA que llevó a un obrero de la construcción a recorrer 2.100 kilómetrosSegún informó ‘Rádio Itatiaia’, Edimar creyó en las promesas difundidas por el personaje y decidió emprender el viaje.El medio también señaló que el hombre atravesaba un periodo de soledad después del fallecimiento de su madre.

Las promesas de la mujer

Giro inesperado

El albañil se quedó sin dinero

Jéssica Fazendeira es un personaje digital creado mediante herramientas de inteligencia artificial que aparece en publicaciones difundidas a través de plataformas como Kwai y Facebook.En los videos, la supuesta propietaria de una finca se dirige directamente a los usuarios y les propone abandonar sus actividades habituales para vivir en el campo.Edimar interpretó las publicaciones como una oportunidad para encontrarse con la mujer con la que creía estar hablando por internet. Por ese motivo, decidió trasladarse hasta Belo Horizonte.Después de que el caso adquiriera notoriedad, el perfil de Jéssica Fazendeira difundió una nueva grabación en la que se reconocía expresamente que el personaje había sido creado con inteligencia artificial.En ese video, la figura digital aseguró que nunca había mantenido conversaciones privadas con los seguidores de la cuenta y explicó cuál era el propósito de las publicaciones.“Soy inteligencia artificial. Nunca hablé con nadie de este perfil. La intención era generar interacción para aumentar las ventas”, señala la grabación difundida después de conocerse la historia del trabajador.Una vez en Belo Horizonte, Edimar no consiguió encontrarse con la mujer que buscaba. Además, se quedó sin los recursos económicos necesarios para pagar su viaje de regreso.Ante esta situación, recibió asistencia del Servicio de Asistencia y Acogida de Migrantes de la Alcaldía de Belo Horizonte, entidad que intervino para facilitar su retorno.