Amor artificial: hombre en Brasil viaja para conocer a su novia virtual y descubre que no existía
La historia viral del hombre que se enamoró de una mujer creada con inteligencia artificial
17 de octubre de 2026 - 4:01 PM
17 de octubre de 2026 - 4:01 PM
Un albañil brasileño de 49 años recorrió aproximadamente 2,100 kilómetros para conocer a una mujer con la que creía haber establecido una relación por internet.Sin embargo, al llegar a su destino descubrió que Jéssica Fazendeira, la persona que buscaba, era un personaje generado mediante inteligencia artificial (IA).El caso ocurrió en Brasil y terminó con la intervención de las autoridades locales para ayudar al hombre a regresar a su región.El protagonista de esta historia es Edimar Rocha Martins, un trabajador de la construcción que salió de Imperatriz, en el estado brasileño de Maranhão, y viajó hasta Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con la esperanza de encontrarse con Jéssica Fazendeira.El hombre llegó a la ciudad el domingo 11 de octubre, después de recorrer una distancia aproximada de 2.100 kilómetros.Su decisión estuvo relacionada con los videos que había visto en redes sociales, en los que una mujer invitaba a sus seguidores a trasladarse a una propiedad rural para comenzar una nueva vida.Jéssica Fazendeira, el personaje creado por IA que llevó a un obrero de la construcción a recorrer 2.100 kilómetrosSegún informó ‘Rádio Itatiaia’, Edimar creyó en las promesas difundidas por el personaje y decidió emprender el viaje.El medio también señaló que el hombre atravesaba un periodo de soledad después del fallecimiento de su madre.
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