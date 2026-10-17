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Amor artificial: hombre en Brasil viaja para conocer a su novia virtual y descubre que no existía

La historia viral del hombre que se enamoró de una mujer creada con inteligencia artificial

17 de octubre de 2026 - 4:01 PM

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El hombre, de 49 años, llegó a Belo Horizonte, Brasil, con la intención de encontrarse con una mujer que aparecía en videos de redes sociales. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un albañil brasileño de 49 años recorrió aproximadamente 2,100 kilómetros para conocer a una mujer con la que creía haber establecido una relación por internet.Sin embargo, al llegar a su destino descubrió que Jéssica Fazendeira, la persona que buscaba, era un personaje generado mediante inteligencia artificial (IA).El caso ocurrió en Brasil y terminó con la intervención de las autoridades locales para ayudar al hombre a regresar a su región.El protagonista de esta historia es Edimar Rocha Martins, un trabajador de la construcción que salió de Imperatriz, en el estado brasileño de Maranhão, y viajó hasta Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con la esperanza de encontrarse con Jéssica Fazendeira.El hombre llegó a la ciudad el domingo 11 de octubre, después de recorrer una distancia aproximada de 2.100 kilómetros.Su decisión estuvo relacionada con los videos que había visto en redes sociales, en los que una mujer invitaba a sus seguidores a trasladarse a una propiedad rural para comenzar una nueva vida.Jéssica Fazendeira, el personaje creado por IA que llevó a un obrero de la construcción a recorrer 2.100 kilómetrosSegún informó ‘Rádio Itatiaia’, Edimar creyó en las promesas difundidas por el personaje y decidió emprender el viaje.El medio también señaló que el hombre atravesaba un periodo de soledad después del fallecimiento de su madre.

Las promesas de la mujer

Jéssica Fazendeira es un personaje digital creado mediante herramientas de inteligencia artificial que aparece en publicaciones difundidas a través de plataformas como Kwai y Facebook.En los videos, la supuesta propietaria de una finca se dirige directamente a los usuarios y les propone abandonar sus actividades habituales para vivir en el campo.En una de las grabaciones, el personaje afirma: “Quiero que vengas a mi granja y no vuelvas a trabajar nunca más en tu vida”.Este tipo de mensajes formaba parte del contenido publicado por el perfil. Sin embargo, la mujer que aparecía en las grabaciones no existía como una persona real, sino que había sido generada digitalmente.Edimar interpretó las publicaciones como una oportunidad para encontrarse con la mujer con la que creía estar hablando por internet. Por ese motivo, decidió trasladarse hasta Belo Horizonte.

Giro inesperado

Después de que el caso adquiriera notoriedad, el perfil de Jéssica Fazendeira difundió una nueva grabación en la que se reconocía expresamente que el personaje había sido creado con inteligencia artificial.En ese video, la figura digital aseguró que nunca había mantenido conversaciones privadas con los seguidores de la cuenta y explicó cuál era el propósito de las publicaciones.“Soy inteligencia artificial. Nunca hablé con nadie de este perfil. La intención era generar interacción para aumentar las ventas”, señala la grabación difundida después de conocerse la historia del trabajador.La persona responsable de administrar el contenido, cuya identidad no fue revelada, también cuestionó el relato de Edimar y negó haber invitado personalmente al albañil a viajar hasta Belo Horizonte.De esta manera, existen versiones diferentes sobre las supuestas conversaciones que habrían motivado el desplazamiento. Mientras el trabajador aseguró que viajó para conocer a la mujer, la persona detrás del perfil sostuvo que no hubo una invitación individual.

El albañil se quedó sin dinero

Una vez en Belo Horizonte, Edimar no consiguió encontrarse con la mujer que buscaba. Además, se quedó sin los recursos económicos necesarios para pagar su viaje de regreso.Ante esta situación, recibió asistencia del Servicio de Asistencia y Acogida de Migrantes de la Alcaldía de Belo Horizonte, entidad que intervino para facilitar su retorno.Las autoridades municipales le proporcionaron un pasaje de autobús para que pudiera abandonar la ciudad y regresar a su lugar de origen.Finalmente, el martes 13 de octubre, Edimar abordó un autobús con destino a Araguatins, municipio del estado de Tocantins, donde nació.

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