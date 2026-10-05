Un cocodrilo que nunca existió: una imagen creada con Inteligencia Artificial provoca un operativo en Singapur

Un hombre de 30 años, identificado como Ye Lin, enfrenta cargos de hasta tres años de prisión en Sigapur tras la creación y difusión de una imagen generada con inteligencia artificial (IA) de un cocodrilo en el embalse de Pandan, una zona concurrida para realizar deportes y actividades acuáticas.

El episodio, que generó pánico a nivel local, ocurrió el pasado 20 de agosto y obligó a las autoridades locales a poner en marcha un operativo para buscar al supuesto reptil, informó el South China Morning Post.

En ese sentido, tanto la Asociación de Remo de Singapur como la Federación de Piragüismo de Singapur recibieron alertas e instrucciones de suspender todas sus actividades en el lugar.

Al día siguiente, tras una intensa búsqueda, la Agencia Nacional del Agua de Singapur (PUB) confirmó que se trataba de una fotografía falsa y denunció el hecho ante la policía. De acuerdo a los documentos judiciales, Lin envió la imagen a una persona identificada como Min Min Oo.

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Si bien no se aclara su relación, la policía afirmó en un comunicado que Lin había enviado dicha imagen a “su colega”. En esa línea, el hombre es acusado de comunicar un mensaje falso y de obstruir la justicia por, supuestamente, eliminar la imagen y el historial de la aplicación Gemini AI.

“Posteriormente, el hombre borró la imagen y la aplicación relacionada en un intento de ocultar sus acciones”, aseguró la policía en un comunicado oficial.

Según la BBC, enviar un mensaje falso en Singapur puede implicar tres tipos de penas: tres años de prisión, una multa de hasta 10.000 dólares singapurenses (unos $7,800), o ambas penas. Por otro lado, la obstrucción a la justicia conlleva hasta siete años de prisión, una multa, o ambas.

Medios locales señalaron que Lin dijo al tribunal, a través de un intérprete, que tenía la intención de declararse culpable. En ese sentido, volverá a comparecer ante el tribunal el próximo 10 de noviembre.

Por otro lado, las autoridades advirtieron que, frente a episodios similares, tomarán medidas contra cualquier persona que difunda información falsa. “Además de causar temor e inconvenientes a los ciudadanos, estas falsedades también conllevan el uso innecesario de recursos públicos para hacer frente a estos incidentes”, indicaron.

Una broma que movilizó a los servicios de emergencia

No es la primera vez que el uso irresponsable de IA es sancionado por la justicia. En mayo, se dio a conocer que un hombre de 40 años se enfrenta a una condena de cinco años de prisión y a una multa de 6,000 euros, por haber publicado una imagen falsa, creada con inteligencia artificial, que generó desastres en una ciudad de Corea del Sur.

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El suceso tuvo lugar en Daejeon, donde poco tiempo antes, un lobo que se había escapado del zoológico despertó inquietud en la zona. En ese contexto, un hombre aprovechó la situación y se sirvió de la IA para crear una imagen de un animal, que supuestamente estaba deambulando por la ciudad.

El evento, que inició como una broma, terminó generando un despliegue de emergencia masivo en la ciudad, con los costos económicos: la imagen circuló en redes sociales y la policía, pensando que era cierta, cerró escuelas, movilizó bomberos y desplegó fuerzas de emergencia durante nueve días, buscando al supuesto animal.

Pasado un tiempo, descubrieron que la imagen era falsa y que había sido generada por IA. Después de rastrear los registros digitales, llegaron al artífice de estas acciones, que confesó que hizo esto “por diversión”, sin medir las consecuencias. Sin embargo, los resultados no fueron tan divertidos, ya que ahora deberá asumir cargos por “perturbar la labor del Gobierno mediante engaños”.