Feriados
12 de noviembre de 2025
Mundo
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Andrew Mountbatten-Windsor deja de ser príncipe

Adopta oficialmente el apellido compuesto, de conformidad con el decreto de 1960 de la Reina Isabel II.

12 de noviembre de 2025 - 4:30 PM

FILE - Britain's Prince Andrew, left, and Britain's King Charles III leave after the Requiem Mass service for the Duchess of Kent at Westminster Cathedral in London, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Joanna Chan, File) (Joanna Chan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres- Ha perdido sus títulos, su casa y su reputación, pero el antiguo Príncipe Andrés ha ganado un guión.

El rey caído en desgracia es ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor y no -como se había anunciado anteriormente- Andrew Mountbatten Windsor, sin la inclusión del guión entre los dos apellidos.

El cambio hace que el estilo del nombre se ajuste al doble apellido elegido por la difunta Reina Isabel II para sus descendientes hace 65 años.

Combina el nombre de la familia real de Windsor, elegido por el rey Jorge V en 1917, con Mountbatten, el apellido del marido de la reina, el príncipe Felipe.

En un principio, la reina había decidido utilizar Windsor solo, lo que llevó a su marido a quejarse de que era el único hombre en Inglaterra al que no se le permitía dar su apellido a sus hijos.

Isabel cedió, y en una declaración oficial del 8 de febrero de 1960 - días antes de que naciera su hijo Andrés - dijo: “Mis descendientes que no disfruten del título de estilo o atributo de Alteza Real y de la dignidad titular de Príncipe o Princesa y las descendientes femeninas que contraigan matrimonio y sus descendientes llevarán el nombre de Mountbatten-Windsor”.

Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.Década de 1990: El príncipe conoce a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90.0ctubre de 2025: Algunos diputados británicos solicitan que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente los títulos, al margen de lo que decida la familia real.
1 / 16 | La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press

El guión se ha añadido después de que los funcionarios de palacio estudiaran la declaración de 1960.

El rey Carlos III anunció el 30 de octubre que retiraba los títulos a su hermano y lo desalojaba de su residencia real cerca del castillo de Windsor por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La presión sobre el palacio para expulsar al príncipe de 65 años de su residencia Royal Lodge ha ido en aumento debido a las nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y a la renovada atención prestada a las acusaciones de abusos sexuales por parte de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, cuyas memorias póstumas se publicaron el mes pasado.

El rey fue aún más lejos para castigar a Mountbatten-Windsor por sus graves errores de juicio, retirándole el título de príncipe que ostentaba desde su nacimiento.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado las acusaciones de Giuffre. ---Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Príncipe Andrés Jeffrey Epstein Agresión sexual Realeza británica Inglaterra
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
