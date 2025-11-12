Andrew Mountbatten-Windsor deja de ser príncipe
Adopta oficialmente el apellido compuesto, de conformidad con el decreto de 1960 de la Reina Isabel II.
12 de noviembre de 2025 - 4:30 PM
12 de noviembre de 2025 - 4:30 PM
Londres- Ha perdido sus títulos, su casa y su reputación, pero el antiguo Príncipe Andrés ha ganado un guión.
El rey caído en desgracia es ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor y no -como se había anunciado anteriormente- Andrew Mountbatten Windsor, sin la inclusión del guión entre los dos apellidos.
El cambio hace que el estilo del nombre se ajuste al doble apellido elegido por la difunta Reina Isabel II para sus descendientes hace 65 años.
Combina el nombre de la familia real de Windsor, elegido por el rey Jorge V en 1917, con Mountbatten, el apellido del marido de la reina, el príncipe Felipe.
En un principio, la reina había decidido utilizar Windsor solo, lo que llevó a su marido a quejarse de que era el único hombre en Inglaterra al que no se le permitía dar su apellido a sus hijos.
Isabel cedió, y en una declaración oficial del 8 de febrero de 1960 - días antes de que naciera su hijo Andrés - dijo: “Mis descendientes que no disfruten del título de estilo o atributo de Alteza Real y de la dignidad titular de Príncipe o Princesa y las descendientes femeninas que contraigan matrimonio y sus descendientes llevarán el nombre de Mountbatten-Windsor”.
El guión se ha añadido después de que los funcionarios de palacio estudiaran la declaración de 1960.
El rey Carlos III anunció el 30 de octubre que retiraba los títulos a su hermano y lo desalojaba de su residencia real cerca del castillo de Windsor por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La presión sobre el palacio para expulsar al príncipe de 65 años de su residencia Royal Lodge ha ido en aumento debido a las nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y a la renovada atención prestada a las acusaciones de abusos sexuales por parte de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, cuyas memorias póstumas se publicaron el mes pasado.
El rey fue aún más lejos para castigar a Mountbatten-Windsor por sus graves errores de juicio, retirándole el título de príncipe que ostentaba desde su nacimiento.
Mountbatten-Windsor siempre ha negado las acusaciones de Giuffre. ---Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: