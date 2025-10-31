Despojado de su título de “príncipe”, Andrés enfrenta un futuro incierto

Londres—Ha perdido su título de príncipe, su mansión gratuita en los extensos terrenos junto al Castillo de Windsor y lo que quedaba de su reputación ante el público.

Lo que le espera al plebeyo antes conocido como príncipe Andrés probablemente implique una flota de camiones de mudanzas mientras empaca las trampas de su otrora vida real para mudarse a una aislada casa privada propiedad de su hermano, el rey Carlos III.

Pero la vida tal como la conocía cambiará drásticamente dado el acto sin precedentes del rey para proteger la monarquía al despojar a su hermano menor de sus títulos y desalojarlo para castigarlo por graves errores de juicio sobre su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“A nivel personal, debe ser bastante devastador y la máxima humillación para él”, dijo Joe Little, editor de Majesty Magazine. “Sabemos que es un personaje bastante arrogante, pero esto debe estar afectándolo mentalmente. Sería muy extraño que no lo fuera”.

Diciembre de 2010: Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan, lo que provoca un escándalo en Reino Unido. (BBC)

Reduciendo sus excavaciones

No estaba exactamente claro qué casa ocupará el civil ahora conocido como Andrés Mountbatten Windsor en la finca privada del rey en Sandringham, a 160 kilómetros al norte de Londres. Pero sin duda será más pequeña que Royal Lodge, la lujosa casa de 30 habitaciones que desmiente su nombre rústico.

Como el drama de Epstein se reavivó recientemente por las revelaciones de que Andrés siguió siendo amigo del financista caído en desgracia más tiempo de lo que había revelado anteriormente, su control sobre la propiedad se volvió tenue a pesar de un contrato de arrendamiento “sólido como una roca”. Quedaba casi medio siglo en el contrato de arrendamiento que requería la suma anual de un mero grano de pimienta, una cifra histórica y simbólica que se utiliza a menudo en las transacciones inmobiliarias.

Andrés, de 65 años, no opuso resistencia cuando se le notificó que debía entregar el contrato de arrendamiento de la casa en 50 hectáreas que incluye una piscina, varias cabañas y un recinto para pájaros.

Se mudará tan pronto como sea posible a Sandringham, el refugio de Carlos desde hace mucho tiempo a lo largo de la costa azotada por el viento del Mar del Norte en el este de Inglaterra. La finca de 8,000 hectáreas es donde la familia pasa la Navidad.

Sin embargo, no se reveló qué tan pronto se mudará, pero no se espera que esté entre los otros miembros de la familia que se ven en público caminando a la iglesia en la mañana de Navidad.

Principe Andrés escándalos (Shutterstock)

Impacto en la familia

La medida para aislar a la corona del escándalo que manchó a Andrés no afectará solo al expríncipe.

La exesposa, Sarah Ferguson, quien también quedó atrapada en el escándalo de Epstein, había compartido Royal Lodge con él. Ferguson, quien ya no es conocida como la Duquesa de York, tendrá que encontrar un nuevo lugar para vivir.

Las hijas de la pareja, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, sin embargo, conservarán sus títulos junto con HRH, que significa su alteza real, porque son las nietas de una soberana, la reina Isabel II.

El monedero privado del rey para apuntalar al hermano

El rey está interviniendo con su riqueza privada para apoyar financieramente a su hermano, cuyos problemas de dinero han estado en el centro de escándalos anteriores sobre negocios turbios y relaciones cuestionables.

Andrés dejó de ser un miembro activo de la familia real desde que fue suspendido de sus funciones luego de una desastrosa entrevista en 2019 en la que trató de defender su relación con Epstein. No se conoce ninguna fuente de ingresos más allá de una modesta pensión de sus 22 años de carrera en la Marina Real.

George Gross, un experto real en el King’s College de Londres, dijo que el acuerdo financiero tiene sentido. Protege al rey de las críticas que Andrés está recibiendo de las arcas públicas y muestra que no está abandonando a su hermano.

“Si Andrés no puede ser un miembro activo de la realeza y presumiblemente no puede ser empleado, entonces tiene que haber un poco de reflexión sobre qué demonios se hace con él por el resto de su vida”, dijo Gross. “Está claro que es importante que se le proporcione algo de alguna manera, porque de lo contrario se convierte en un peón potencial para cualquiera con intenciones negativas o malas”.

Portada de diarios británicos sobre el Príncipe Andrés renunciando a títulos. (Alastair Grant)

Mantiene su lugar en la línea de sucesión

A pesar de perder su nobleza, Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono.

Eliminarlo de la línea de sucesión requeriría la acción del Parlamento y eso es poco probable en este momento.

Los legisladores podrían haber eliminado los títulos de Andrés, pero el rey tomó medidas en parte para evitar que el gobierno perdiera tiempo en el asunto.

Se desconoce si hay apetito por abordar el tema de la sucesión más adelante, o si la saga de Epstein continúa trayendo titulares perjudiciales.