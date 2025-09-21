Apagón eléctrico afecta el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo

Santo Domingo - Un apagón eléctrico afecta las operaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el principal aeródromo de Santo Domingo y el segundo de República Dominicana en número de viajeros, informó este domingo Aerodom, la empresa administradora del complejo aéreo.

Aunque los vuelos de llegada siguen operando gracias a que tanto el campo aéreo como la torre de control realizan sus labores con sistemas de respaldo, la empresa administradora indicó que “no es posible procesar pasajeros en la terminal”.

Por ello, Aerodrom recomendó a los pasajeros con vuelos programados no acudir al aeropuerto hasta que se restablezca la energía.

“Nuestros equipos continúan trabajando sin descanso para restablecer el servicio eléctrico”, afirmó la empresa.

La falta de energía registrada en el AILA fue causado por un fallo en una seccionadora interna, ocurrido a la 9:18 a.m.

Mientras, el Departamento Aeroportuario anunció que inició una investigación y solicitado un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), sobre las causas que provocaron un corte eléctrico en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez (AILA).

PUBLICIDAD

Por el tipo de operaciones, los aeropuertos mantienen varios protocolos que permitan detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad.

Afirmaron además que la situación no ha representado riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitiendo que vuelos continúen aterrizando o despegando.