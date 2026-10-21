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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a uno de los diez más buscados del área de Utuado

René J. Vélez Cruz, de 33 años y residente de Ciales, enfrentaba una orden de arresto con una fianza global de $150,000

21 de octubre de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por la Policía. (Erin Hooley)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba entre las diez personas más buscadas del área policiaca de Utuado fue arrestado durante la tarde del martes, 20 de octubre, por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos, informó en la mañana del miércoles la Policía de Puerto Rico.

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El detenido fue identificado como René J. Vélez Cruz, de 33 años y residente de Ciales, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza global de $150,000 por presuntas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley del Registro de Existencias de Materiales Metálicos.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos del Área de Utuado, como parte de las gestiones dirigidas a localizar y arrestar a personas que figuran en la lista de los más buscados de esa región.

Sin embargo, el informe oficial no especificó las circunstancias particulares que condujeron a la localización de Vélez Cruz ni ofreció detalles adicionales sobre los hechos que dieron paso a la orden de arresto.

Tras su detención, Vélez Cruz fue trasladado ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien le hizo las advertencias de ley, según la Uniformada.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el imputado no prestó la fianza de $150,000 que le había sido impuesta, por lo que fue ingresado en una institución correccional en Bayamón. Allí permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra, hasta la celebración de la vista preliminar.

Contra René J. Vélez Cruz, pesaba una fianza de $150,000.
Contra René J. Vélez Cruz, pesaba una fianza de $150,000. (suministrada por la Policía)

La Policía no informó cuándo está pautada la vista. Tampoco se divulgaron datos adicionales sobre la evidencia relacionada con las violaciones señaladas en la orden.

La investigación estuvo a cargo del agente Kevin Camacho Feliciano, bajo la supervisión del sargento Miguel Vargas Malavé y la dirección del teniente Harry Rosado Rivera, director de la División de Inteligencia y Arrestos de Utuado.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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