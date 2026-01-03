Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asesores de seguridad europeos debaten propuestas de paz para Ucrania

Volodymyr Zelensky se reunirá con los líderes para tratar de poner fin a un conflicto que se ha extendido casi por cuatro años

3 de enero de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ucrania está coordinando planes de garantía de seguridad con socios europeos que incluirían un acuerdo marco multilateral con fuerzas ucranianas como primera línea de defensa, tropas dirigidas por Europa desplegadas en Ucrania y el apoyo de Estados Unidos, según el negociador ucraniano Oleksandr Bevz. (Danylo Antoniuk)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev, Ucrania- Asesores europeos de seguridad nacional llegaron a Kiev el sábado para discutir las últimas propuestas de paz mientras se intensifica el impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los líderes europeos se reunirán la próxima semana.

RELACIONADAS

“Nos espera una jornada de trabajo intensa: cuestiones de seguridad y económicas, trabajo sobre los documentos marco, coordinación de nuevas medidas con los socios”, declaró el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, en un post en X. Dijo que asistirían representantes de Canadá y la OTAN, además de representantes de países y organismos europeos.

Ucrania está coordinando planes de garantía de seguridad con socios europeos que incluirían un acuerdo marco multilateral con fuerzas ucranianas como primera línea de defensa, tropas dirigidas por Europa desplegadas en Ucrania y el apoyo de Estados Unidos, según el negociador ucraniano Oleksandr Bevz.

El viceprimer ministro ucraniano, Taras Kachka, declaró el sábado que los socios internacionales han llegado a un consenso sobre un paquete de ayuda económica de unos $800,000 millones para Ucrania durante la próxima década.

El paquete, basado en cálculos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea (UE), cubriría la compensación de daños, la reconstrucción, la estabilidad económica y un “impulso” al crecimiento de $200,000 millones, y está vinculado a las reformas de Ucrania para su adhesión a la UE.

¿Cara a cara Putin y Zelensky? El presidente ucraniano lanza propuesta frontal

¿Cara a cara Putin y Zelensky? El presidente ucraniano lanza propuesta frontal

¿Pondrán fin a la invasión rusa?

El Ministro de Economía, Oleksii Sobolev, ha declarado que aún no se han identificado las fuentes de financiación específicas, aunque se esperan unos $500,000 millones procedentes de subvenciones públicas y préstamos en condiciones favorables, cuyos detalles se concretarán en las próximas dos semanas.

Zelensky anunció el martes sus planes de reunirse con funcionarios de unos 30 países, la llamada Coalición de los Dispuestos, que apoyan los esfuerzos de Kiev por poner fin a la guerra con Rusia en condiciones aceptables.

La reunión del sábado de los consejeros de seguridad nacional de esos países irá seguida de una reunión de los líderes de los países el martes en París.

Zelensky propuso el sábado al ministro de Defensa, Denys Shmyhal, como ministro de Energía y primer viceprimer ministro.

El presidente ucraniano nombró el viernes al jefe de la inteligencia militar ucraniana como nuevo Jefe de Estado Mayor. El presidente enmarcó el nombramiento del general Kyrylo Budanov en un esfuerzo por agudizar la atención prestada a la seguridad, el desarrollo de la defensa y la diplomacia.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Kharkiv el viernes aumentó a dos, entre ellos un niño de tres años, escribió el sábado en Telegram el jefe regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Un ataque nocturno de drones rusos contra la región de Mykolaiv tuvo como objetivo infraestructuras críticas y dejó sin electricidad a algunas comunidades el sábado, según el jefe regional Vitalii Kim. Dijo que los ingenieros pasaron la noche trabajando para restablecer la electricidad y que no hubo víctimas.

Tags
Breaking NewsConflicto entre Rusia y UcraniaVolodymyr ZelenskyUnión EuropeaEstados UnidosDonald TrumpVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: