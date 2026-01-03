Asesores de seguridad europeos debaten propuestas de paz para Ucrania

Kiev, Ucrania- Asesores europeos de seguridad nacional llegaron a Kiev el sábado para discutir las últimas propuestas de paz mientras se intensifica el impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los líderes europeos se reunirán la próxima semana.

“Nos espera una jornada de trabajo intensa: cuestiones de seguridad y económicas, trabajo sobre los documentos marco, coordinación de nuevas medidas con los socios”, declaró el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, en un post en X. Dijo que asistirían representantes de Canadá y la OTAN, además de representantes de países y organismos europeos.

Ucrania está coordinando planes de garantía de seguridad con socios europeos que incluirían un acuerdo marco multilateral con fuerzas ucranianas como primera línea de defensa, tropas dirigidas por Europa desplegadas en Ucrania y el apoyo de Estados Unidos, según el negociador ucraniano Oleksandr Bevz.

El viceprimer ministro ucraniano, Taras Kachka, declaró el sábado que los socios internacionales han llegado a un consenso sobre un paquete de ayuda económica de unos $800,000 millones para Ucrania durante la próxima década.

El paquete, basado en cálculos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea (UE), cubriría la compensación de daños, la reconstrucción, la estabilidad económica y un “impulso” al crecimiento de $200,000 millones, y está vinculado a las reformas de Ucrania para su adhesión a la UE.

El Ministro de Economía, Oleksii Sobolev, ha declarado que aún no se han identificado las fuentes de financiación específicas, aunque se esperan unos $500,000 millones procedentes de subvenciones públicas y préstamos en condiciones favorables, cuyos detalles se concretarán en las próximas dos semanas.

Zelensky anunció el martes sus planes de reunirse con funcionarios de unos 30 países, la llamada Coalición de los Dispuestos, que apoyan los esfuerzos de Kiev por poner fin a la guerra con Rusia en condiciones aceptables.

La reunión del sábado de los consejeros de seguridad nacional de esos países irá seguida de una reunión de los líderes de los países el martes en París.

Zelensky propuso el sábado al ministro de Defensa, Denys Shmyhal, como ministro de Energía y primer viceprimer ministro.

El presidente ucraniano nombró el viernes al jefe de la inteligencia militar ucraniana como nuevo Jefe de Estado Mayor. El presidente enmarcó el nombramiento del general Kyrylo Budanov en un esfuerzo por agudizar la atención prestada a la seguridad, el desarrollo de la defensa y la diplomacia.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Kharkiv el viernes aumentó a dos, entre ellos un niño de tres años, escribió el sábado en Telegram el jefe regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

